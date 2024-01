Die Börsen sind momentan außer Rand und Band. Wie geht es weiter? Und warum sehen Experten in diesen drei deutschen Nebenwerten so viel Potenzial, obwohl auch diese zuletzt schon gut gelaufen sind?

„Warum die Vorsorge mit Wertpapieren seit einigen Jahren mit 27,5 Prozent steuerlich gegenüber Sparbüchern diskriminiert wird, ist nicht zu verstehen und ein schlimmes Signal für jene, die mittels Aktien und Fonds vorsorgen wollen“, schrieb am Freitag Robert Ottel in einer Aussendung. Nun ist Ottel Präsident des Aktienforums, also der Interessenvertretung der heimischen börsenotierten Unternehmen, die klarerweise einen starken österreichischen Kapitalmarkt wollen.

Aber erstens ist Interessenvertretung per se nicht böse, und zweitens hat Ottel in der Sache recht. Es ist höchste Zeit, dass sich die Politik in Sachen Vorsorge bewegt. Das lange sozialdemokratisch geführte Schweden hat das schon vor Jahrzehnten, unter anderem mit einer Attraktivierung des Kapitalmarktes getan.

Kopfschüttelnder Finanzminister

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat wohlgemerkt vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er noch in dieser Legislaturperiode die Wiedereinführung einer zehnjährigen Behaltefrist für Anleger durchsetzen wolle, nach der Kurserträge nicht mehr der Kapitalertragsteuer unterliegen. Man sei auf die Bedenken des grünen Koalitionspartners eingegangen, es sei nun „immer unverständlicher, warum man noch dagegen sein kann“, sagte er Richtung Grüne. In der Tat unverständlich.

Auf dem Markt macht sich etwas Angst breit, dass hier schon Euphorie im Spiel ist, auf die meist Ernüchterung folgt. Die in die Unternehmen gesetzten Erwartungen sind jedenfalls hoch. Der US-Index S&P 500 hat seit Jahresbeginn bereits stärker zugelegt, als es der Wall-Street-Konsens für das Ende des Jahres erwartet, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Aber wirkliche Euphorie sieht anders aus. Die Unklarheit über die heurigen Zinsschritte der Notenbanken ist als bremsender Faktor ja noch im Spiel.

