Trzesniewski: Ein Wiener Unikat expandiert nach Linz

Bisher gibt es die Brötchen des Wiener Traditionsunternehmens ausschließlich in und um die Hauptstadt. Das ändert sich im März.

So manchen Wienbesucher führt der erste Weg zu den „unaussprechlich guten Brötchen“ von Trsesniewski. Bisher gab es die nämlich ausschließlich in Wien und der nächsten Umgebung. Das wird sich nun ändern: Trsesniewski expandiert – und eröffnet eine Filiale in Oberösterreich: Wie das Gastromagazin „Falstaff“ berichtet, wird im März in Linz eröffnet. „Für unsere neue Trzesniewski-Filiale in Linz suchen wir Mitarbeiter:innen“, heißt es auf dem Instagramkanal von Trzesniewski.

In Wien gibt es insgesamt neun Filialen, dazu kommt eine in der SCS und eine am Flughafen. Den allerersten Standort am Tiefen Graben, an dem der gebürtige Krakauer Franciszek Trzesniewski 1902 das Unternehmen startete, gibt es nicht mehr. Sehr wohl allerdings den, in den das Geschäft kurz darauf übersiedelte: in der Dorotheergasse 1.

Mehr als 20 verschiedene Varianten der Brötchen gibt es heute im Standardprogramm, von Rindfleisch mit Kräuterseitling bis zu Räucherlachs auf Krengervais, dazu kommen immer wieder unterschiedliche Specials. (beba)