Klassik für Taktlose: Welches ist das beste Orchester der Welt?

Katrin Nussmayr will die Klassikwelt besser verstehen und stellt Fragen.

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Sind es die Berliner Philharmoniker, die Wiener – oder ganz ein anderes Orchester? Zwei Klassikkritiker suchen Antworten auf eine fast unmögliche Frage.

Im Fußball ist es einfacher. Da gibt es Tabellen, man kann Tore und Siege zählen. In der Musik ist die Exzellenz einer Mannschaft – also eines Orchesters – nicht so leicht messbar. Wir versuchen es trotzdem: Gleich zwei erfahrene Klassikkritiker der „Presse“, Walter Weidringer und Wilhelm Sinkovicz, suchen gemeinsam mit Feuilleton-Redakteurin Katrin Nussmayr nach den Kriterien, die ein wirklich großartiges Orchester ausmachen.

Sie erzählen von „Feindbeobachtungen“ unter konkurrierenden Orchestermusikern und davon, wie ihnen „die Ohren aufgegangen“ sind, als sie ein Orchester erstmals im richtigen Saal hörten. Daneben geht es um Grundsätzliches: Ist jedes Orchester nur so gut wie der Dirigent, der vorne steht? Und welcher der beiden Musikkritiker kann in unserem Ratespiel die Wiener Philharmoniker am Klang erkennen?

„Klassik für Taktlose“ ist Teil des Podcasts „Musiksalon“ und erscheint jeden zweiten Samstag.