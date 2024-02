Die Zukunft des Skianzugs

Österreichische Designer von Arthur Arbesser bis Wendy & Jim haben mit Modeschülern über Skimode in Zeiten des Klimawandels nachgedacht. Demnächst sollen die Prototypen bestellbar sein.

Skifahren in Kleidung von Wendy & Jim, Arthur Arbesser, Schella Kann, Klaus Mühlbauer, Roshi Porkar oder Pam Hogg? Das soll im kommenden Jahr für Modefreunde möglich sein.

Mehr lesen Neue Chance für Mode aus Österreich

Wo geht die Skimode hin – in einer Zukunft, in der es (zumindest immer öfter) keinen Schnee mehr gibt? So hatte das Briefing gelautet, das Kreativdirektor und Berater Gregor Pirouzi an die oben genannten heimischen Designerinnen und Designer geschickt hatte – mit der Bitte um ihre Entwürfe, Recherchen oder Inspiration.

Stefan Armbruster

Das Ziel: Basierend darauf mit Schülerinnen der Modeschule Herbststraße serientaugliche Produkte zu entwickeln. Dabei sollten die Studierenden alle Schritte vom Entwurf über die technische Zeichnung, den Schnitt und die Herstellung des Prototyps bis zum Fotoshooting miterleben können. Die Aufgabe, sagt Pirouzi, sei groß gewesen. Skimode sei „die Oberliga an technischer Herausforderung“, was funktionale Aspekte, Futter, Schnitt und Details betreffe.

„Galaxies and Creatives“ heißt nun das Ergebnis. Verwendet wurden dafür ausschließlich überschüssige Materialien, entwickelt wurden die Stücke mit dem Obdacher Unternehmen Vogl. Produziert wird, nachdem in Österreich die Kapazitäten dazu fehlen, in Italien. Für die kommende Saison sollen die Stücke nach dem Made-to-order-Prinzip auf Bestellung produziert werden.

Stefan Armbruster

Stilistisch reichen die Entwürfe von farbenfroh (Arthur Arbesser) bis kunstaffin von Wendy & Jim, die das Wort Anzug ziemlich im klassischen Wortsinn interpretiert haben. Damit, findet Pirouzi, könnte man auch in den Club gehen. Ein Stichwort, denn: Generell gebe es zwei Möglichkeiten, wie sich die Skimode entwickeln könnte. Entweder in Richtung des hochfunktionalen Bereichs – Teile, mit denen man zur Not auch im Himalaya unterwegs sein kann. Oder in Richtung Alltag: Crossover ist der Oberbegriff etwa für Skijacken, die man nicht nur zum Skifahren, sondern auch in der Stadt tragen kann.