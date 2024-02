Neos-Parteichef Wiederkehr: Und täglich grüßt der Stadtrat

Neos-Stadtrat Wiederkehr ist derzeit hyperaktiv. Es stellt sich die Frage: warum?

Bildungs- und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr ist hyperaktiv. Zumindest derzeit. Am Freitag bewarb der Neos-Politiker, gemeinsam mit Frauenstadträtin Kathrin Gaál, die Workshops „Mädchen feiern Technik“. Am selben Tag gab er den Startschuss zum Projekt „Frag doch einfach die Kinder“ und verabschiedete auch noch die Wiener Schülerinnen und Schüler in die Semesterferien.

Einen Tag davor, am Donnerstag, kündigte Wiederkehr an, dass Wien offiziell eine „kinderfreundliche Stadt“ wird, und beantragte die entsprechende Unicef-Zertifizierung. Am Mittwoch bewarb er Projekte der Wiener „Kinder- und Jugendmillion“, am Dienstag richtete Wiederkehr die „Fachstelle Demokratie“ zur Extremismusprävention ein, am Montag gab er bekannt, dass die Finanzierung der Vienna Pride nun gesichert ist. Daneben feierte er lautstark „5 Jahre Wiener Bildungschancen“. Kein Stadtrat von Rot-Pink ist derzeit so aktiv wie Wiederkehr. Das ist bemerkenswert, nachdem vom kleinen Koalitionspartner der SPÖ lange Zeit wenig zu hören war. Wobei das damals (wie bei allen politischen Parteien in einer solchen Situation üblich) so erklärt wurde: Man mache viel, nur die Medien würden nicht entsprechend darüber berichten.

»Derzeit kann man in Wien kaum das politische Geschehen verfolgen, ohne über Christoph Wiederkehr zu stolpern. «

Mit der Österreich-Rede von Kanzler Karl Nehammer, die eine parteipolitische Rede war, wurde der Vorwahlkampf für die Nationalratswahl im Herbst inoffiziell eröffnet – die anderen Parteien beginnen sich zu positionieren.

Nun auch die Neos? Ist die Hyperaktivität von Wiederkehr der pinke Einstieg in den Nationalratswahlkampf auf Wiener Boden? Wiederkehrs Sprecher relativiert: „Es hat sich so ergeben.“ Viele Projekte seien bereits vor Weihnachten geplant gewesen, auch der Schulbesuch, dazu komme jetzt eine entsprechende Themenlage.

Zufall oder nicht. Wiederkehrs Serie geht nahtlos weiter. Am Montag bekam der Neos-Politiker eine breite, österreichweite Bühne – mit einem ORF-Auftritt in der ZiB2.