Ein Foto der Letzten Generation von ihrem Protest in Klosterneuburg. APA / LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Die niederösterreichische Landeshauptfrau feiert am Montag ihren 60. Geburtstag. Klimaaktivisten nahmen das als Anlass, um gegen ihre Klimapolitik zu protestieren. Die Polizei ließ sie vorerst kleben.

Im Vorfeld der Feier anlässlich des 60. Geburtstags von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) haben Klimaaktivisten der Letzten Generation Montagfrüh in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) eine Straße blockiert. Fünf Personen klebten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl zum Teil fest. Eine Umleitung wurde eingerichtet, das Verkehrsaufkommen sei gering, hieß es.

Alarmiert worden war die Polizei gegen 8.45 Uhr. Die ausgerückten Beamten ließen die Aktivisten zunächst kleben. Der öffentliche Autobusverkehr könne die Blockade passieren, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Vormittag mit. Zwei der Aktivisten hätten sich anfangs festgeklebt. Die Aktion auf der B14 dauerte vorerst an.

„Verantwortungslose Klimapolitik“

„Wir gratulieren der niederösterreichischen Landeshauptfrau mit einem Straßenprotest in Klosterneuburg, um auf ihre verantwortungslose Klimapolitik hinzuweisen“, schreibt die Aktivistengruppe auf X. Sie solle auf den Klimarat hören.

Das Geburtstagsfest für Mikl-Leitner geht ab dem Nachmittag in Szene. Erwartet werden in Klosterneuburg zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. In der drittgrößten Stadt Niederösterreichs werden sich unter anderem Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll (ÖVP), Bundespräsident a.D. Heinz Fischer und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ), Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sowie dessen burgenländischer Amtskollege Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein Stelldichein geben. (APA/red.)