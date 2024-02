Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Waffenruhe in Arbeit: Die USA arbeiten an einer sechswöchigen Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Der Geiseldeal soll „eine sofortige und anhaltende Ruhephase“ für den Gazastreifen bringen, sagt Präsident Joe Biden. Er mahnt erneut eindringlich, Zivilisten zu schützen. Mehr dazu in unserem Nahost-Überblick.

Die OMV und das russische Gas: 2018 hat sich die OMV dazu verpflichtet, bis 2040 russisches Gas zu kaufen bzw. zu bezahlen. Denn ob das Gas auch wirklich nach Österreich fließt, ist einerlei. Es wäre wichtig zu wissen, ob die OMV Ausstiegsmöglichkeiten hätte. Lasset uns die Verträge sehen, fordert deshalb Aloysius Widmann in der aktuellen Morgenglosse.

Trump und die Frage der Immunität: Der frühere US-Präsident Donald Trump geht juristisch gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts vor, wonach er für seine Handlungen im Amt keine Immunität genießt. Trumps Anwälte reichten am Montag einen entsprechenden Antrag beim Supreme Court ein, um das Urteil auszusetzen. Mehr dazu.

Sorgenkind Gewerbeimmobilien: Neue Zahlen zeigen, wie rasant die Preise für Gewerbeimmobilien verfallen. Das Problem: Europäische Banken haben Hunderte Milliarden Euro an Krediten in den Objekten stecken. Und sie reagieren zu „langsam“ auf die neue Situation, sagt die Aufsicht. Nun wird sie aktiv. Mehr dazu.

Heute ist Faschingsdienstag und dabei steht die Heiterkeit und vor allem das Lachen im Vordergrund. Humor ist etwas, was uns erst zu Menschen macht. Doch: Was ist es, was uns zum Lachen bringt? Und warum finden wir Spaß und Nonsens so befreiend, ja beglückend? Das ist bis heute eine ziemliches Rätsel. Mehr dazu hier von Karl Gaulhofer.

Europas schwache Verteidigung: Die sicherheitspolitische Schwäche Europas ist ein Faktum. Weder die erste Amtszeit Trumps ab 2017 noch der russische Überfall auf die Ukraine 2022 haben das substanziell geändert. Mehr dazu hier von Oliver Grimm.

Vermisster bei Brand in Freizeitpark: Nach einem Großbrand im größten Freizeitpark Schwedens wird ein Mensch vermisst. Das Feuer hatte sich im Bereich einer neuen, noch nicht eröffneten Attraktion des Parks in Göteborg ausgebreitet. Laut Polizei wurden dabei 16 Menschen leicht verletzt. Mehr dazu.

Das Wetter an diesem Faschingsdienstag in Österreich ist in der Früh großteils wolkig. Im Norden regnet es stellenweise. Im Laufe des Tages setzt sich dann die Sonne durch. Der Wind weht von Salzburg bis ins Burgenland stark. In der Früh hat es noch minus drei bis plus sechs Grad, später steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.

Vor 100 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ darüber, wie Zigarren- und Zigarettenraucher gegeneinander ausgespielt werden. Mehr dazu.