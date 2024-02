Wolodymyr Selenskij besucht Deutschland und Frankreich

Der ukrainische Präsident besucht erstmals persönlich die Münchner Sicherheitskonferenz. Im Anschluss stehen bilaterale Treffen an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird in den kommenden Tagen nach Deutschland und Frankreich reisen und auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede halten, heißt es aus Kiew. Mehrere bilaterale Treffen seien im Rahmen der Reise geplant.

Selenskij hatte das wichtigste Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik im vergangenen Jahr per Videoansprache eröffnet. Jetzt nimmt er erstmals seit der russischen Invasion vor fast genau zwei Jahren wieder persönlich teil. Dort will er auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris treffen. Harris wird auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in München treffen.

Zu der Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof werden von Freitag bis Sonntag rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 100 Minister aus aller Welt erwartet. Darunter ist neben Harris und Selenskij der israelische Präsident Yitzhak Herzog. Aus Österreich werden Außenminister Alexander Schallenberg, Europaministerin Karoline Edtstadler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (alle ÖVP) sowie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erwartet. Die Regierungen Russlands und des Iran sind nicht eingeladen. Teilnehmen wird hingegen auch der chinesische Außenminister Wang Yi.

Mehr lesen Massive russische Raketenangriffe auf ganz Kiew

Chinas Außenminister Wang reist nach Spanien und Frankreich

Wang will auch nach Spanien und Frankreich reisen. Dies kündigte das chinesische Außenministerium am Donnerstag auf seiner Website an. Wang werde eine Rede auf dem China-Seminar während der Münchner Konferenz halten und während seines Besuchs in Frankreich an einem strategischen Dialog teilnehmen, so das Ministerium weiter. Die britische Zeitung „Guardian“ berichtete, Wang werde in München auch den britischen Außenminister David Cameron treffen.

Es ist der zweite Deutschland-Besuch Selenskyjs seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bei seinem ersten Aufenthalt war er im Mai vergangenen Jahres in Berlin und Aachen. Damals war die Verleihung des Karlspreises an ihn in Aachen der Anlass.