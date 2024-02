Nicole Kidman dreht derzeit in Europa die Serie „Nine Perfect Strangers“. Russell Crowe postete ein Foto vom Stephansplatz.

„Where am I now?“ fragt Russel Crowe seine Anhängerschaft immer wieder gern auf X. So auch am Valentinstag, dazu postete er ein Foto als Hinweis. Zumindest für Österreicher nicht allzu schwer zu erkennen: Es handelt sich um einen Blick auf Haas-Haus und Stephansdom.

„Wo bin ich?“ Russell Crowe meldete sich aus Wien. Screenshot/X

Zuvor war der Schauspieler vorige Woche auf dem Musikfestival Sanremo – in seiner zweiten Rolle als Bluesmusiker. Der Auftritt mit seiner Band „The Gentlemen Barbers“ diente nicht zuletzt dazu, seine für 2025 geplante Italien-Tour zu bewerben. Seine erste Band gegründet hatte der Australier schon als Teenager, und es sei die Musik gewesen, die ihn zum Schauspiel geführt hatte, erzählte er in Sanremo – entdeckt worden sei er im Musical „Blood Brothers“. Für Musik interessierte er sich auch in Wien: Am Mittwochabend soll Crowe in der Staatsoper laut „Kronen Zeitung“ Puccini‘s „Il Trittico“ mit Carlos Alvarez gesehen haben.

Crowe ist demnächst im Thriller „Land of Bad“ zu sehen. Heuer soll er zudem in „Nuremberg“ über den Nürnberger Prozess die Rolle von Reichsmarschall Hermann Göring übernehmen.

Neben dem Neuseeländer Crowe dürfte derzeit auch die Australierin Nicole Kidman in Österreich sein. Anfang Jänner haben jedenfalls die Arbeiten zur zweiten Staffel von „Nine Perfect Strangers“ in München begonnen, später sollten sie – von 7,5 Millionen Euro Filmförderung unterstützt – auch nach Österreich führen. Das ist nun offenbar der Fall: Wie der ORF berichtet, dürfte in Hallstatt gedreht werden. Dort seien jede Woche Ortsteile für Dreharbeiten abgesperrt. Auch Hauptdarsteller Nicole Kidman soll da sein; Komparsen berichten, mit ihr gedreht zu haben.

Kidman spielt in der Serie die Leiterin eines geheimnisvollen Wellness-Resorts, in das Menschen kommen, um einen Weg zu finden, ihr Leben zu verbessern. Kidman selbst zählt dabei auch zu den Produzenten, aber auch Schauspielerin Melissa McCarthy oder Serienlegende David E. Kelley („Ally McBeal“, „Boston Legal“, „The Lincoln Lawyer“). Neu in der zweiten Staffel sind u. a. Christine Baranski („Cybill“) und der Österreicher Lucas Englander.

Auch Kidman (die aktuell in der Serie „Expats“ auf Amazon Prime zu sehen ist) teilte am Mittwoch auf Instagram ein Foto als Valentinstagsgruß – das Bild zeigt allerdings nur einen rosa ausgeleuchteten Keller, ohne Ortsangabe. (tes)

Nicole Kidman am Mittwoch auf Instagram. Screenshot/Instagram