Im orientalischen Morgenland aus 1001 Nacht

Als Zentrum der Seidenstraße durchlebte Usbekistan den Eroberungszug Alexanders des Großen, das Handelsimperium der Sogdier und die Zerstörungen durch die Mongolen unter dem berüchtigten Timur. Diese Eroberer hinterließen den Handelsstädten aber auch eindrucksvolle Bauten, die sie bis heute prägen. Samarkand, Buchara, Chiwa - die mittelalterlichen Oasenstädte verzaubern mit prächtigen Koranschulen und kunstvollen Minaretten, die mit blau schimmernden Kacheln bedeckt sind. Tauchen Sie ein in die Welt quirliger Basare und geschichtsträchtiger Karawansereien, in denen die Märchenwelt von Scheherazade zum Greifen nahe scheint.

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise beginnt am Flughafen Wien, wo Sie Ihren Reiseleiter Michael Raffling treffen. Im Anschluss geht es via Instanbul nach Tashkent.

Tag 2: In der Ankunftshalle werden Sie von Ihrer örtlichen Reiseleitung begrüßt und direkt zu Ihrem Hotel in Tashkent gebracht, wo Sie Ihr Zimmer beziehen und sich ausruhen können. Nach dem Frühstück starten Sie am späten Vormittag mit Ihrem Besichtigungsprogramm. Sie erkunden heute die kontrastreiche Hauptstadt Usbekistans mit ihren bedeutenden kulturellen Denkmälern, modernen Geschäften, historischen Parkanlagen und breiten Straßen. Sie besichtigen die wichtigsten Moscheen und Medresen bei einem Spaziergang durch die schöne Altstadt und erleben das bunte Treiben auf dem Chorsu Basar.

Tag 3: Nach dem Frühstück reisen Sie heute bequem mit dem Zug ins Fergana-Tal. Das als sehr fruchtbar bekannte Tal blickt aufgrund seiner vorteilhaften Lage und der für den Anbau gut geeigneten Landschaft auf eine sehr lange Besiedelungszeit zurück. Beim Besuch einer Seidenmanufaktur erfahren Sie aus erster Hand, wie der wertvolle Faserstoff gewonnen wird. Beim anschließenden Marktbesuch tauchen Sie ein in ein Farbenmeer aus Granatäpfeln, Me­lonen, Aprikosen u. v. m. Im Anschluss fahren Sie weiter nach Rischtan, das seit der Antike als Zentrum für Keramik bekannt ist. Sie besuchen zudem eine private Teppichweberei.

Tag 4: Am vierten Reisetag steht eine Besich­tigungstour durch Kokand am Programm. Das wichtigste und spektakulärste architektonische Erbe des heutigen Kokand stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert – der Blütezeit des Khanats von ­Kokand: luxuriöse Khan-Paläste, prächtige Moscheen und Medressen, bescheidene und noble Gräber. Gegen Ende des Tages geht es über die beeindruckenden Bergpässe zurück bis nach Tashkent.

Tag 5: Heute fliegen Sie nach Nukus. Von hier aus geht es weiter bis nach Muynak. Angekommen beim ehemaligen Fischerdorf, sehen Sie den „Schiffsfriedhof“ an den ausgetrockneten Resten des Aralsees. Anschließend Rückfahrt nach Nukus.

Der Aralsee war noch vor 50 Jahren das viertgrößte Binnenmeer der Welt. Bis der Baumwollanbau dessen Zuflüsse anzapfte und ihm das Wasser raubte. Der einst blühende Hafen Muynak wurde zu einem Mahnmal in der Wüste. Shutterstock

Tag 6: Die Hauptstadt von Karakalpakistan, Nukus, ist die am weitesten im Westen liegende Stadt Us­bekistans. Das Museum, das die zweitgrößte Sammlung russischer Avantgardekunst in der Welt und eine der größten Sammlungen von angewandter Kunst in Zentralasien beheimatet, ist eine kulturelle Oase mitten in der Wüste. Nach der Besichtigung der Nekropole Mizdakhan folgt die Weiterfahrt nach ­Chiwa mit Stopp bei Chilpick Kala, ursprünglich ein zoroastrischer Feuertempel.

Tag 7: Sie erkunden heute die faszinierende Oasenstadt Chiwa am Rande der Kizilkum-Wüste an der alten Seidenstraße. Mit einer sehr langen und bewegenden Geschichte von circa 2500 Jahren besitzt Chiwa eine Vielzahl ­eindrucksvoller historischer und kultureller Sehenswürdigkeiten. In einer Holzschnitzerei mit Meisterklasse tauchen Sie ein in den städtischen Alltag der Wüstenstadt.

In Itchan Kala, der ummauerten Altstadt von Chiwa, beeindruckt das 28 Meter hohe, mit bunten Kacheln verzierte, unvollendete Kalta-Minor-Minarett Dreamstime

Tag 8: Durch die Kizilkum-Wüste geht es auf dem uralten Handelsweg nach Buchara. Unterwegs unternehmen Sie einen kleinen Spaziergang in der Wüste und machen ein Picknick in einem Straßenlokal. Abends kommen Sie in Ihrem Hotel in Buchara an.

Tag 9: Buchara ist eine der ältesten und reizvollsten Städte Usbekistans, gebaut auf einem heiligen Hügel. Sie unternehmen eine ausführliche Stadtbesichtigung zu Fuß und spazieren durch die schmalen Gassen, grünen Parks und Gärten, vorbei an zahlreichen historischen Bauwerken. Ihr Abend­essen genießen Sie heute in ganz besonderer Umgebung – in der Nadir-Divan-Begi-Medrese mit Fol­kloredarbietung.

Tag 10: Sie setzen heute Ihr Besichtigungsprogramm in Buchara fort und besuchen unter anderem das Samaniden-Mausoleum, Chaschma Ayub, Sitorai Mhi Hossa – die Sommerresidenz des letzten Emirs. Sie sind zudem Gast bei einer Teeverkostung sowie bei einem Schmied in seiner traditionellen Werkstatt.

Tag 11: Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise zur letzten Rundreiseetappe Samarkand fort. Nach der dortigen Ankunft steht eine erste Stadtrundfahrt am Programm.

Pilaf ist eines der köstlichsten Gerichte der usbekischen Küche und gehört zur Esskultur des Landes. JohaPlay

Tag 12: Heute besichtigen Sie Samarkand etwas näher. Sie besuchen u. a. die Shahi-Zinda-Nekropole, die Bibi Khanum Moschee, unternehmen einen Bummel durch den Basar und besuchen das Wahrzeichen des Landes, den imposanten Registan-Platz (UNESCO-Weltkulturerbe) im Herzen der Stadt. Am Nachmittag besichtigen Sie das Gur-Emir-Mausoleum. Am Abend kehren Sie bei einer usbekischen Familie ein und kochen zusammen das Nationalgericht „Plow“.

Tag 13: Samarkand hat viel zu bieten – heute besuchen Sie die Papiermanufaktur Meros und das mittelalterliche Ulugbek-Observatorium. In der Ruinenstadt Afrosiab erfahren Sie Näheres über die Anfänge der Stadtgeschichte. Mit dem Besuch des Weinguts Bagizagan neigt sich die Reise allmählich ihrem Ende zu.

Tag 14: Frühmorgens Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

