China sucht engere Zusammenarbeit mit der EU

Die EU will ihre Abhängigkeit von China verringern, währenddessen will China die Beziehungen vertiefen.

China will seine Beziehungen zur Europäischen Union (EU) vertiefen. „Solange China und die EU ihre Solidarität und Zusammenarbeit verstärken, wird es keine Konfrontation zwischen den Blöcken geben“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am Montag in Madrid. Ziel der Zusammenarbeit sei es, den Freihandel aufrechtzuerhalten, Multilateralismus zu praktizieren und eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt sowie eine inklusive wirtschaftliche Globalisierung zu fördern. China betrachte die EU als „wichtige Kraft im multipolaren Modell“ und unterstütze die europäische Integration, die Entwicklung und das Wachstum der EU sowie die Erlangung strategischer Autonomie.

Auf der anderen Seite will die EU ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern. Die Volksrepublik wird von der EU wegen ihrer engen Beziehungen zu Russland mit wachsendem Misstrauen betrachtet. Die Europäische Kommission hat im Januar Pläne vorgelegt, um die wirtschaftliche Sicherheit der EU durch eine genauere Prüfung ausländischer Investitionen und eine besser koordinierte Kontrolle von Exporten und Technologietransfers an Rivalen wie China zu erhöhen. Das Maßnahmenpaket ist eine Reaktion auf die vielfältigen Risiken, die durch die Corona-Pandemie, die russische Invasion in der Ukraine, Cyber- und Infrastrukturangriffe und die zunehmenden geopolitischen Spannungen entstanden sind. (Reuters)