Wien bekommt ein Innovationszentrum für Bildung

Die Stadt bekommt ein Zentrum für Bildungsinnovation. Das Ziel: Neuer Input soll schneller und breiter in den Klassen ankommen.

In Wien fehlt es bekanntlich nicht an Bildungsbaustellen: An den Schulen herrscht Platznot, die Lehrkräfte sind knapp, Gewalt ist ein Thema. Man könnte der Liste noch zahlreiche weitere Punkte hinzufügen, klar ist: Von der Bildungshauptstadt Europas, die sich Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) wünscht, ist man noch weit entfernt.

Wiederkehr setzt nun verstärkt (auch) auf Ideen von außen. Wie „Die Presse“ erfahren hat, plant er, noch dieses Jahr ein Zentrum für Bildungsinnovation zu gründen. Dort sollen die inzwischen zahlreichen Start-ups, Initiativen und Unternehmen im Bildungsbereich sich untereinander, mit der Politik und mit Schulen vernetzen – damit neue Ideen schneller in die Klasse kommen und auch im größeren Stil umgesetzt werden können.