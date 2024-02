„Goldene Note“: Finalisten spielen Konzerte in Spanien

Kinder aus dem Nachwuchsförderprogramm treten in Gmunden und Taggenbrunn auf – außerdem in Valencia und Santiago de Compostela. Aktuell läuft wieder die Bewerbungsfrist.

Wien. Immer wieder, sagt Leona König, gebe es den Wunsch nach neuen Instrumenten, etwa nach der Harfe. Auch da gebe es so talentierte Kinder. Nun also: Diesmal ist die Harfe dabei. Spielerinnen und Spieler von Tasten-, Blas-, Streich- und neuerdings Zupfinstrumenten sind zur Teilnahme bei der heurigen Ausgabe der „Goldenen Note“ eingeladen.

Seit 2017 bemüht sich Leona König um die Förderung des Klassik-Nachwuchses, zum achten Mal wird der Preis heuer vergeben. Seit einigen Jahren wird das Unterfangen vom ORF getragen; seit Dezember 2020 begleitet auch noch das ORF-Format „Stars & Talente“ den Nachwuchs ein Stück seines Weges.

„Das Angebot ist breiter geworden“, sagt König und meint damit die möglichen Instrumente ebenso wie die prominenten Unterstützer. Neuerdings seien mit dem Komponisten Christian Kolonovits und STS-Sänger Gert Steinbäcker gar zwei Legenden des Austropop bei „Stars & Talente“ mit dabei.

Und: Zu hören sind die jungen Musikerinnen und Musiker inzwischen nicht mehr nur im Fernsehen. So sind einige gemeinsam mit Geigerin Lidia Baich am 16. Juni für ein Konzert bei den Taggenbrunner Festspielen in St. Veit an der Glan zu Gast. Tags zuvor, am 15. Juni, treffen die Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note“ bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden nach dem Finale am 31. Mai noch einmal aufeinander. Es sei ihr wichtig, auch andere Auftrittsmöglichkeiten zu finden, sagt König. Umgekehrt sei eine Nachfrage entstanden: Inzwischen trete man mit Anfragen auch an sie heran.

Jüngster „Coup“ seien zwei Konzerte in Spanien, die in Zusammenarbeit mit Simón Ibáñez, Klarinettist und Professor an der Wiener Musikakademie, zustande gekommen seien. Das erste soll Ende des Jahres im Auditorio de Galicia in Santiago de Compostela stattfinden, das zweite in der Saison 2024/25 in der Oper von Valencia. Die Anmeldung für den Wettbewerb läuft übrigens bis 17. März, die Audition findet am 6. April im Wiener Ehrbar Saal statt. (red)