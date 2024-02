Am Ufer der „Moldau“ entlang spazieren wir durch das Leben des böhmischen Nationalkomponisten – der übrigens bis in sein 40. Lebensjahr Tagebuch auf Deutsch geführt hat. Was kennen wir von seinem Schaffen außer der berühmten symphonischen Dichtung aus dem Zyklus „Mein Vaterland“? Als musikalischer Romantiker wandelte Smetana auf den Spuren der „Neudeutschen Schule“, verehrte Liszt und Wagner, brachte aber auch die Lieder und Tänze seiner Heimat in die internationalen Konzertsäle und Opernhäuser.

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen von Werken Smetanas:



Die Moldau

Die verkaufte Braut

Berliner Philharmoniker, Herbert v. Karajan (EMI, bzw. DG)



Triumphsymphonie op. 6

Tschechische Philharmonie, Karel Sejna (Supraphon)



Klaviertrio

Suk Trio (Supraphon)



Richard III

Tschechische Philharmonie, Rafael Kubelik (Supraphon)



Streichquartett e-Moll

Amadeus Quartett (DG)



Streichquartett d-Moll

Smetana Quartett (Supraphon)



Prager Karneval

Prager Rundfunkorchester, Vaclav Talich (Supraphon)