Und plötzlich zog der Sex ein in die sonst keuschen Jane-Austen-Verfilmungen: Colin Firth sprang 1995 in einen See und tauchte als Objekt der Begierde wieder auf. Das Hemd von damals brachte nun 20.000 Pfund ein.

Mehr als elf Millionen mal wurde diese Szene aus dem BBC-Sechsteiler „Stolz und Vorurteil“ von 1995 allein auf Youtube abgerufen: Colin Firth, der Mr. Darcy spielt, zieht sich darin seine Oberbekleidung aus, springt mit weißem Hemd, Hose und Strümpfen in einen See und taucht als Sexsymbol wieder auf. Noch nass trifft Darcy anschließend vor seinem Familiensitz seine Angebetete Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle). Sichtlich überfordert mit der Situation erkundigt er sich gleich zweimal nach dem Wohlergehen ihrer Familie, während seine Brust durchs feuchte Hemd schimmert. So zog der Sex ein in die üblicherweise sehr keusche Welt der Jane-Austen-Verfilmungen und ebnete damit durchaus den Weg für „Bridgerton“ und Co.

Unter Liebhabern und Liebhaberinnen von Jane-Austen-Verfilmungen gilt Colin Firth bis zum heutigen Tag als vermutlich bester Mr. Darcy-Darsteller. Zum 25. Jubiläum der Serie wurde er in der Rolle gar als Kuchen nachgebacken. Und die Szene, von der BBC selbst als „The Lake Scene (Colin Firth Strips Off)“ bezeichnet, war einflussreich: Sie wurde etwa in der zweiten Staffel „Bridgerton“ zitiert. Darin fällt Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in einen See, zieht sich dort völlig anlasslos oben herum bis aufs Hemd aus und wird so von den Sharma-Schwestern bewundert.

Firths Kostüm aus dem BBC-Mehrteiler kam nun in London unter den Hammer, somit auch das legendäre Hemd. Es brachte am Dienstagabend 20.000 Pfund (23.369,13 Euro) ein, wie bei Kerry Taylor Auctions online nachzulesen. Versteigert wurde außerdem ein Kostüm von Hollywoodstar Johnny Depp aus dem Horrorfilm „Sleepy Hollow“ von Regisseur Tim Burton. Es brachte 24.000 Pfund. Ein Kleid, das Musikerin Madonna bei Dreharbeiten für „Evita“ trug, kam auf 40.000 Pfund.

Drew Barrymores Kleid aus dem Aschenputtel-Film „Auf immer und ewig“ kam für 16.000 Pfund unter den Hammer. Hinzu kommen jeweils für die Käuferin oder den Käufer noch Gebühren. Mit dem Erlös soll eine Stiftung für kulturelle Bildung unterstützt werden, die der oscarprämierte Kostümbildner John Bright gegründet hatte. (APA/dpa/her)