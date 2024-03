Was, wenn man 1980 Silber gekauft hätte?

Manche Werte erholen sich jahrzehntelang nicht von einem Absturz. Warum einen das trotzdem nicht vom Investieren abhalten sollte.

Anfang der 1970er-Jahre war eine Feinunze Silber (31,1 Gramm) um zwei Dollar zu haben. Dann hob US-Präsident Richard Nixon die Bindung des Dollar an Gold auf, und zusammen mit Gold begann auch Silber zu steigen. Zuerst langsam. 1979 kletterte der Silberpreis erstmals über zehn Dollar. Dann schnellte er urplötzlich in die Höhe, um Anfang 1980 bei über 50 Dollar Halt zu machen und wieder abzustürzen. 1982 erhielt man eine Feinunze Silber wieder für etwa fünf Dollar.

Was war passiert? Nelson und William Hunt, Erben einer Ölmagnaten-Familie, hatten in großem Stil auf einen steigenden Silberpreis gewettet. Zum einen, indem sie mehr als 100 Millionen Unzen Silber kauften, zum anderen, indem sie in noch größerem Stil Terminkontrakte erwarben, sich also verpflichteten, Silber zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem fixen Preis zu kaufen, in der Hoffnung, dieses werde dann mehr wert sein. Zunächst ging alles gut. Der Silberpreis stieg wirklich, und nicht nur die Hunts wurden kurzfristig reich. Zahlreiche Kleinanleger sprangen auf den Zug auf und setzten ebenfalls auf einen steigenden Silberpreis.