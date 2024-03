Monika Köppl-Turyna: Es muss unser Ziel sein, in Europa Klimaschutz zu betreiben, allerdings ohne uns dabei zu großen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Nur dann können wir Vorreiter sein und andere Länder motivieren, uns zu folgen. Viele der Versprechen hätten differenzierter ausfallen müssen. In den ersten Studien über die Folgen des Green Deals war ständig die Rede davon, dass es ein enormer Gewinn für die Wirtschaft werden würde. Mittlerweile gibt es aber auch von der EU-Kommission unabhängige Untersuchungen, die sagen, dass es auch große Einbußen geben wird. Die OECD spricht von 2,2 bis 2,7 Prozent weniger Wirtschaftsleistung im Jahr 2035 als ohne den Green Deal. Das hätte die EU von Beginn an ehrlich kommunizieren müssen, dann würden wir heute auch nicht so große Proteste gegen die Klimapolitik sehen.