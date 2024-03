Expedition in die wahre arktische Wildnis

Arktis-Expedition Deluxe. Lassen Sie Ihrem Entdeckergeist freien Lauf und genießen Sie grenzenlosen

6-Sterne-Luxus an Bord der Scenic Eclipse.

Wale, Vielfraße, Seevögel und Robben werden Sie begeistern, wenn Sie in die Polarregion aufbrechen, um das Svalbard-Archipel zu erkunden. Auf dieser flexiblen Expeditions-Route können Sie sich von der Natur leiten lassen und die wahre arktische Wildnis erkunden. Im Reich des Eisbären halten Sie Ausschau nach diesem schwer fassbaren Tier, während Sie gleichzeitig das endlose Sommerlicht, die glitzernden Eisberge und die schneebedeckten Bergketten Spitzbergens erleben. Zerklüftete Gletscher, spektakuläre Fjorde und die gefrorene Tundra warten auf Sie, während Sie eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt erkunden. Eine echte letzte Grenze.

Eisbär in Sicht! Der König der Arktis macht seine Aufwartung und die Begegnung bleibt unvergesslich. Shutterstock In der Region sind mehrere Arten von Walen, unter anderem auch Killerwale zu sehen. Shutterstock Verwöhnen Sie Ihren Gaumen in einem der außergewöhnlichen Restaurants. Ulli Seer Die komfortablen Veranda-Suiten bieten neben der eleganten Ausstattung Annehmlichkeiten wie Butler- und In-Suite-Service. Ulli Seer

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise durch die wundersame Arktis beginnt in Tromsø. Flug via Zürich nach Tromsø. Am Flughafen angekommen werden Sie von Ihrer örtlichen Reiseleitung bereits erwartet. Transfer zum Hotel. Abendessen in einem lokalen Restaurant. Tag 2: Tromsø, eine malerische Stadt im Norden Norwegens oberhalb des Polarkreises gelegen, lockt mit atemberaubenden Landschaften, darunter das Nordlicht und majestätische Fjorde. Am Vormittag erkunden Sie die Stadt, besuchen die Kathedrale und fahren mit der Fjellheisen-Seilbahn auf den Storsteinen, 421 Meter über dem Meeresspiegel. Dort genießen Sie fantastische Ausblicke auf die Stadt und die wunderschöne Landschaft. Den restlichen Tag können Sie frei gestalten. Tag 3: Frühstück im Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Zur gegebenen Zeit werden Sie vom Hotel abgeholt und zum Hafen gebracht. An Bord der Scenic Eclipse werden Sie herzlich begrüßt. Treffen Sie den Kapitän, die Besatzung und Ihr Entdeckungsteam, bevor Sie zu Ihrem Abenteuer aufbrechen. Abendessen an Bord. Tag 4: Machen Sie sich mit der außergewöhnlichen Auswahl an Einrichtungen an Bord Ihrer ultraluxuriösen Entdeckungsjacht vertraut. Entscheiden Sie sich für einen Kurs in einem der Fitnessräume oder entspannen Sie sich in einer der Therapielounges im Senses Spa. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen in einem der außergewöhnlichen Restaurants oder probieren Sie eine Weinverkostung. Tag 5 bis 13: Die abgelegene Wildnis von Svalbard ist als Polarwüste bekannt, umgeben von zerklüfteten Gletschern, gefrorener Tundra und schroffen Berggipfeln. Aufgrund der außergewöhnlichen Natur der Region ist der Segel- und Expeditionsplan flexibel. Der erfahrene Kapitän und die Expeditionsleiter werden ihre Expertise nutzen, um diesen Abschnitt Ihrer Reise von Tag zu Tag zu gestalten und dabei die langen Tageslichtstunden, das Wetter und die Eisbedingungen optimal zu nutzen, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung in diesem außergewöhnlichen Teil der Welt zu bieten. Ihre Scenic-Eclipse-Reise beginnt zur besten Zeit für die Beobachtung von Wildtieren, und es wird Gelegenheiten geben, die dominierenden Raubtiere der Region, einschließlich des majestätischen Eisbären, zu beobachten. Zu den marinen Arten in der Gegend gehören das sorgfältig geschützte Walross mit seinen charakteristischen Stoßzähnen und mehrere Arten von Walen. Einst fast bis zur Ausrottung gejagt in einer Region, die nun in ein dediziertes Schutzgebiet umgewandelt wurde, werden Ihre Begegnungen mit diesen Giganten des Meeres eine Erinnerung sein, die Sie schätzen werden. Darüber hinaus macht das überraschend milde Klima es zum perfekten arktischen Standort für die Beobachtung einer großen Vielfalt an Wildtieren, darunter Seevögel, Robben, der Arktisfuchs und Rentiere. Stellen Sie sicher, dass Sie immer Ihre Ferngläser dabeihaben. Einige der Anlandungsstellen, die Sie besuchen können, sind Ny-Ålesund, Heimat des nördlichsten Postamtes der Welt, reich an Geschichte, das Nordost-Svalbard-Naturschutzgebiet mit der höchsten Population an Eisbären und Walrossen und der Nordwest-Spitzbergen-Nationalpark, wo Sie prächtige Fjorde und den riesigen Monaco-Gletscher erkunden können. Sie nehmen täglich an Scenic-Discovery-Exkursionen mit dem Zodiac, Kajak und Naturwanderungen teil. Entdecken Sie majestätische arktische Landschaften, Tundralandschaften, die Tier- und Meereswelt und erleben Sie die Erfüllung Ihrer wildesten Träume. Tag 14: Ihre Kreuzfahrt endet am Morgen. Sie verabschieden sich von der Besatzung, gehen von Bord und fliegen in die Hauptstadt Oslo. Dort werden Sie eine Nacht verbringen. Tag zur freien Verfügung. Tag 15: Frühstück im Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Zu Mittag werden Sie vom Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht. Direktflug zurück nach Wien.

Reisetermin und Preise 10. 07.–24. 07. 2024 Doppelzimmer ab € 9690

Inkludierte Leistungen Flüge Economy Class ab/bis Wien nach Tromsø und retour von Oslo

Inlandsflug ab Longyearbyen/Spitzbergen nach Oslo

2 Nächte in einem 4*-Hotel in Tromsø inkl. Frühstück

1 Nacht in einem 4*-Hotel in Oslo inkl. Frühstück

10 Nächte an Bord Scenic Eclipse in der gebuchten Kategorie

All-inclusive-Paket Scenic Cruises

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung in Tromsø

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Highlights ihrer Reise Innovative Luxus-Expeditionsjacht mit modernster Technologie und Ausstattung

Maximal 228 Gäste an Bord

Großzügige Suiten mit privater Veranda

Butlerservice für jeden Gast (beinahe 1:1-Verhältnis Gäste/Mitarbeiter:innen)

20-köpfiges spezialisiertes Polar-Discovery-Team

Beste Zeit für Tierbeobachtungen in der Arktis mit flexiblem Expeditionsprogramm

10 kulinarische Erlebnisse in 9 Gourmet-Venues an Bord

550 m² großes Senses Spa

Ultra-All-Inclusive an Bord