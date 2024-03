Kulturelle Gipfel und Hochgenuss

Peru. Ein Mosaik aus archäologischen Meisterwerken, unberührter Natur und avantgardistischer Gastronomie, die das Erbe der peruanischen Küche mit zeitgenössischer Raffinesse verwebt.

Wer einmal auf den Andenplateaus Perus gestanden ist, weiß: Hier hat man das Gefühl, man könne die Wolken vom Himmel pflücken. So nah wähnt man sich ihnen und nachts den Sternen. Doch in Peru werden auch in wesentlich leichter zugänglichen Gebieten Sterne vom Himmel geholt: in den neuen Gourmettempeln. Man spricht zu Recht von Perus „Küchenwunder“, wovon Sie Ihr Besuch im weltberühmten Restaurant „Astrid y Gastón“ überzeugen wird. Einige der uralten pe­ruanischen Zutaten, wie der heute so angesagte Quinoa, entstammen den Gegenden rund um den im ­Herzen der Anden gelegenen Titicacasee. Er ist der höchstgelegene schiffbare See der Welt und die Wiege einer Hochkultur, die sowohl die Inkas als auch die Mayas überlebt hat: die Kultur der Uros. Noch etwa 2000 Menschen dieses Volkes leben an den Ufern des Sees und auf der Isla de Sol, die den Bewohnern als heiliger Ort gilt. Längst vergangene Zeiten sind aber auch andernorts allgegenwärtig, wie in der legendären und sagenumwobenen Ruinenstadt Machu Picchu, einem der ­neuen sieben Weltwunder. Zudem zählt Peru aufgrund der außergewöhnlich vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt zu den zehn „Mega­diversity“-Ländern der Welt.

Cusco, einst das Herz des Inka-Reichs, bezaubert mit prachtvollen Herrenhäusern und lebhaften Gassen. Shutterstock Im Panoramawagen des Titicaca Trains eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Andenlandschaft. Shutterstock Am Titicacasee leben die Uros auf rund 40 schwimmenden Inseln, die nur aus getrocknetem Totora-Schilf aufgebaut sind. Shutterstock Im Restaurant „Astrid y Gastón“ in Lima erleben Sie die Geschmacksvielfalt der novoandinen Küche. Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Flug von Wien nach Lima. Nach der Begrüßung durch die deutschsprachige Reiseleitung werden Sie in Ihr Hotel gebracht, das im charmanten Stadtteil Miraflores liegt. Am Abend haben Sie Zeit für einen ersten Erkundungsspaziergang. Tag 2: Heute Vormittag besuchen Sie das Larco Herrera Museum. Vorangegangen sind den bekannten Inkas eine Reihe früherer Kulturen, deren vielfältige Errungenschaften die Basis für die Inkahochkultur bereiteten. Ein Besuch im Larco-Herrera-Museum ver­mittelt die Besonderheiten der ­verschiedenen Prä-Inka-Kulturen. Mittagessen im „Café del Museo Larco Herrera“. Die peruanischen Gerichte der Speisekarte bieten eine Mischung aus traditioneller peruanischer Küche kombiniert mit neuesten Einflüssen und Techniken der Kochszene. Tag 3: Nach dem Frühstück Flug nach Arequipa. Sie beginnen Ihren Stadtrundgang am Nachmittag in San Lazaro, Arequipas traditionellem Viertel, und dem Redondo-Platz, wo die Stadt einst gegründet wurde. Die Kirche San Francisco und „Funde El Fierro“ sind ansehnliche Beispiele der kreativen Kombination von ­europäischen und vorkolumbianischen architektonischen Stilelementen. Zu Mittag Besuch des „La Benita de los Claustros“. Abendessen im „Zig Zag“. Tag 4: Am Vormittag besichtigen Sie das außergewöhnliche Kloster Santa Catalina. Das im 16. Jahrhundert erbaute Kloster ist ein riesiger Gebäudekomplex, der einst wie eine eigene Stadt war und über 450 Nonnen beheimatete. Mittagessen bei „Tio Dario“. Der restliche Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Tag 5: Sie setzen Ihre Reise durch die Gegend des Altiplano in Richtung Puno fort. Die durchschnittliche Höhe Ihrer Route beträgt 3800 bis 4000 m. Nach sechsstündiger Fahrt erreichen Sie Puno, die Stadt an den Ufern des Titicacasees. Unterwegs halten Sie bei den Grabtürmen von Sillustani. Abendessen im Hotel. Tag 6: Ihr Ausflug nach Taquile und zu den Uros-Inseln beginnt zeitig in der Früh. Diese Reise auf einem Schnellboot ermöglicht Ihnen durch die verkürzte Fahrzeit einen längeren Aufenthalt auf den Inseln. Nach dem Besuch einer der vierzig schwimmenden Uros-Inseln und Taquile wird Ihnen ein typisches andines Mittagessen im „Qhantati Ururi“ in Luquina, auf der Chucuito-Halbinsel, serviert. Am späten Nachmittag Rückkehr nach Puno. Tag 7: Transfer zur Bahnstation in Puno. Ihre Zugfahrt mit dem Titicaca Train führt Sie nordwärts in die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches Cusco. Diese ganztägige Zugfahrt durchquert die beeindruckende Landschaft des peruanischen Hochlandes (Altiplano). Während der Fahrt sehen Sie die gewaltigen Berge der Anden und die vorgelagerten Ebenen. Der Aussichtswaggon mit Bar bietet eine optimale Aussicht auf die eindrucksvolle Landschaft. Es wird ein Gourmetmittagessen an Bord der insgesamt vier Speisewagen serviert. Nach Ankunft in Cusco Transfer zu Ihrem Hotel im Heiligen Tal. Tag 8: In Peru gibt es über 2000 verschiedene Kartoffelsorten. Aber nur im Hochland der Anden, wo die Kartoffel erstmals landwirtschaftlich kultiviert wurde, wird auch heute noch eine große Vielfalt von Sorten angebaut. Ihr Ausflug zum Kartoffelpark, 30 Minuten von Pisaq entfernt, wird Ihnen einen Einblick in die Initiative von fünf Gemeinden geben, die Artenvielfalt der Kartoffel zu bewahren. Danach Rückkehr ins Hotel, wo Sie sich den Rest des Tages entspannen können. Tag 9: Transfer zum Bahnhof in Ollantaytambo. Die Zugfahrt durch das heilige Urubamba-Tal bringt Sie nach Aguas Calientes. Von hier aus nehmen Sie einen kleinen Bus, der sich die steilen Serpentinen bis zum Eingang der Zitadelle hinaufarbeitet. Machu Picchu wurde nie von den Spaniern entdeckt. Erst 1911 stieß der Forscher Hiram Bingham auf die verwitterten Mauern der mächtigen Anlage. Während der geführten Besichtigung durch die Anlange erleben Sie die einzigartige Lage und das architektonische Genie, das in den Bau einfloss und Machu Picchu zu einem der sieben modernen Weltwunder macht. Abendessen im „Café Inkaterra“. Rückfahrt im Zug von Aguas Calientes nach Ollanta und Transfer zurück zu Ihrem Hotel. Tag 10: Ihre Tour beginnt heute in Maras. Salz wurde hier seit der Zeit der Inkas gewonnen, seit jeher auf die gleiche Art und Weise. Danach geht es weiter nach Moray. Die runden Terrassen, die versteckt zwischen den ­Hügeln liegen, ähneln einem Amphitheater. Im Anschluss Weiterfahrt nach Cusco. Abendessen im „Map Café“. Der Eigentümer des Restaurants, Jorge Luis Ossio, ist einer der renommiertesten peruanischen Küchenchefs. Spezialitäten der Nouvelle Cuisine der Anden werden in einer besonderen und minimalistischen Atmosphäre serviert. Tag 11: Erfahren Sie heute, wie peruanische Speisen zubereitet werden, und genießen Sie ein Mittagessen mit einmaliger Aussicht während des dreistündigen Kochkurses in Cusco. Nach dem Besuch des lebendigen Marktes San Pedro bereiten Sie ein traditionelles zweigängiges Menü zu. Die umfassende Stadtbesichtigung am Nachmittag beinhaltet den Besuch des Sonnentempels oder „Koricancha“, der Kathedrale sowie der eindrucksvollen Festung Sacsayhuaman und des Amphitheaters von Kenko. Tag 12: Nach dem Vormittag in Cusco Flug nach Lima. Das heutige Abschiedsabendessen genießen Sie im berühmten Restaurant „Astrid y Gas­tón“. Das legendäre Restaurant ist die Verwirklichung des novoandinischen Gourmettraums von Gas­tón Acurio, der mit seiner deutschen Frau Astrid seine einzigartige Interpretation der peruanischen Küche lebt. Tag 13: Ihre Stadtführung führt Sie durch die modernen Gegenden und in das historische Zentrum von Lima, das 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Unser Führer wird Ihnen das architektonische Erbe der Stadt näherbringen. Nachmittags Transfer zum Flughafen. Tag 14: Am frühen Abend landen Sie in Wien.

Reisetermin und Preise 4. 10. 2024 – 17. 10. 2024

Doppelzimmer/Einzelzimmer

ab 4990 €

Inkludierte Leistungen Flüge Economy Class mit KLM ab/bis Wien via Amsterdam nach Lima

Inlandsflüge Economy Class Lima – Arequipa, Cusco – Lima

12 Nächte in Hotels der gehobenen Mittelklasse bzw. Boutiquehotels inkl. Frühstück

5 Mittag- und 5 Abendessen in ausgewählten Restaurants, z. B. im „Astrid y Gastón“ in Lima

Alle Besichtigungen, Ausflüge und Eintritte lt. Reiseverlauf

Deutschsprachige Reiseleitung

Zugfahrt mit dem PeruRail Titicaca-Zug

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

DuMont-Reiseführer Peru/Zimmer

Highlights Ihrer Reise Einzigartige Kombination aus Kultur- und Kulinarikhighlights

Geheimnisvolle Inkastadt Machu Picchu

Die „weiße Stadt“ Arequipa

Cusco – Herz des alten Inkareichs

Zugfahrt durch das Altiplano

Heiliges Tal der Inkas mit atemberaubenden Bergpanoramen, verschlafenen Andendörfern und zahlreichen Inka-Stätten

Schwimmende Inseln der Uros am Titicacasee