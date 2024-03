In Den Haag begrüßten Ukraine-Flagge jene Auslands-Russen, die in den Niederlanden an der russischen Wahl via Botschaft teilnahmen.

In Den Haag begrüßten Ukraine-Flagge jene Auslands-Russen, die in den Niederlanden an der russischen Wahl via Botschaft teilnahmen. Imago / Robin Van Lonkhuijsen

Wladimir Putin ließ sich in Russland mit einem Ergebnis von 88 Prozent erneut für sechs Jahre zum Präsidenten wählen. Herbe Kritik an der Wahl kommt aus den USA, Gratulationen gibt es aus China.

Wladimir Putin ist in einer mehr als umstrittenen Wahl erneut zum russischen Präsident gewählt worden. Demenstprechend unterschiedlich fallen auch die weltweiten Reaktionen aus. Aus dem Weißen Haus hatte es am Sonntag geheißen, die Wahl sei „offensichtlich weder frei noch fair“ gewesen, da Putin seine politischen Gegner entweder inhaftiert oder anderweitig davon abgehalten habe, bei der Wahl anzutreten.

Dem Wahlsieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin fehle es an Legitimität, da die Menschen nicht frei wählen konnten, sagte auch der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag. „In dieser Atmosphäre der Unfreiheit kann es definitiv keine Wahlen geben“, sagte Landsbergis vor dem EU-Außenministerrat in Brüssel.

Aus dem französischen Außenministerium ließ man verlauten, dass Putins Wiederwahl in einem Kontext der Unterdrückung der Zivilgesellschaft stattgefunden habe. Die Bedingungen für eine freie und demokratische Wahl seien nicht respektiert worden. Das Ministerium lobte in der Erklärung auch den Mut „der vielen russischen Bürger, die friedlich gegen diesen Angriff auf ihre politischen Grundrechte protestiert haben“.

Lob vom russischen Botschafter in Italien

Auch Italien hat die Abstimmung als „nicht frei“ kritisiert. „Die Wahlen in Russland waren weder frei noch legal und betrafen auch illegal besetzte ukrainische Gebiete. Wir setzen uns weiterhin für einen gerechten Frieden ein, der Russland dazu bringt, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Einklang mit dem Völkerrecht zu beenden“, schrieb Italiens Vize-Premier und Außenminister Antonio Tajani auf X.

Der russische Botschafter in Rom, Alexej Paramonow, lobte indes die italienischen Behörden, die sich, „im Gegensatz zu vielen anderen Staatsoberhäuptern westlicher Länder, von Anfang an nicht in die Organisation der Wahllokale und den Ablauf der russischen Präsidentschaftswahlen in Italien eingemischt haben“. „Es gab eine konstruktive Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden, um mögliche Zwischenfälle oder Provokationen zu verhindern und ein günstiges und sicheres Umfeld für die Stimmabgabe zu schaffen“, sagte der von TASS zitierte Diplomat bei der Stimmabgabe im Botschaftsgebäude in Rom.

In mehreren europäischen Hauptstädten, darunter auch in Rom und Wien, hatten sich am Sonntagmittag lange Schlangen vor den Wahllokalen in russischen Botschaften gebildet. Die Witwe Nawalnys, Julia Nawalnaja, hatte Putin-Gegner aufgerufen, als Zeichen des Protests mittags in Massen in die Wahllokale zu strömen und für Putins Gegenkandidaten zu stimmen oder Stimmzettel mit der Aufschrift „Nawalny“ ungültig zu machen. Nawalnaja selbst gab ihre Stimme in der russischen Botschaft in Berlin ab, wo Anhänger sie mit Blumen und Applaus begrüßten. Auch sie schrieb nach eigenen Angaben den Namen ihres Mannes auf den Stimmzettel.

China: „Strategische Partner in einer neuen Ära“

China hat dem russischen Präsidenten Putin hingegen zum Wahlsieg beglückwünscht. Die chinesische Seite gratuliere dazu, sagte der am Montag neu vorgestellte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. China und Russland seien „strategische Partner in der neuen Ära“. Unter der Führung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Putin würden die Beziehungen der beiden Länder weiter voranschreiten, sagte er.

Peking ist Moskaus wichtigster Verbündeter. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt sich China nach außen hin neutral, stärkt Russland allerdings den Rücken. Xi Jinping nannte Putin im Herbst vergangenen Jahres bei einem Treffen einen „alten Freund“. Zudem blüht der Handel zwischen dem von westlichen Sanktionen betroffenen Land und der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Chinas Autokonzerne exportieren etwa zahlreiche Fahrzeuge in das Nachbarland, während zum Beispiel in chinesischen Haushalten russisches Gas fließt. (APA/dpa/Reuters)