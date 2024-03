Pünktlich zu Frühlingsbeginn hält das Schmuckhaus Van Cleef & Arpels Einzug in Wien. Zum Einstand zeigt man legendäre Stücke aus dem Pariser Archiv.

In „Diamantenfieber“ erkundigte sich einst James Bond nach dem Namen von Protagonistin Tiffany Case. Sie sei, etwas verfrüht, bei Tiffany‘s auf der Fifth Avenue geboren, wo ihre Mutter sich gerade einen Ehering aussuchen wollte, erzählt die Schmugglerin. Dann könne sie froh sein, kontert Bond, dass ihr Name nicht Van Cleef & Arpels geworden sei.