Trump feiert mit Truth Social Rekorde an der Börse

Der Börsegang von Truth Social saniert Donald Trump finanziell. Sein Vermögen wird nun auf 6,5 Milliarden Dollar geschätzt. Erstmals wurde er im Milliardärsindex von Bloomberg aufgenommen.

Erstmals seit 30 Jahren geht ein Unternehmen von Donald Trump an die Börse. Und es ist ein guter Start mit einem Kurssprung von 58 Prozent innerhalb von zwei Stunden. Die DWAC-Aktie, die hinter Trumps Twitter-Alternative Truth Social steckt, lässt sein Vermögen wieder anwachsen.

Die Digital World Acquisition Corp. (DWAC) hat Truth Social am Dienstagnachmittag (mitteleuropäischer Zeit) an die Börse gebracht. Damit steigt das Vermögen des ehemaligen US-Präsidenten auf geschätzt 6,5 Milliarden Dollar. Immerhin besitzt er 80 Millionen DWAC-Aktien, umgerechnet 58 Prozent von Trump Media.

Doch der größte Gewinn für Trump liegt in der am Freitag genehmigten Fusion zwischen Trumps Social Media Firma, Trump Media & Technology Group (TMTG) und eben der Mantelgesellschaft DWAC. Allein dadurch sei sein Vermögen laut Bloomberg bereits auf 4,5 Milliarden Dollar angewachsen.

Bereits am Montag erfuhr die Aktie einen empfindlichen Anstieg, nachdem ein New Yorker Berufungsgericht seine Kaution von einer halben Milliarde Dollar auf knapp 175 Millionen Dollar reduzierte und ihm zudem eine Fristverlängerung von zehn Tagen gewährte.

Mit nun 77 Jahren und mehreren laufenden Verfahren, unter anderem wegen Betrugs, wurde Trump erstmals im Bloomberg Bilionaires Index aufgenommen.

Reddit erzielt einen Wert von nur 6,4 Mrd. Dollar

Der US-Sender zieht bei den aktuellen Kursgewinnen Parallelen zu den überbewerteten Aktien wie GameStop und AMC, die während der Covid-Pandemie aus anfänglich nicht nachvollziehbaren Gründen so in die Höhe schossen. „Das zugrunde liegende Geschäft scheint nicht viel wert zu sein. Es gibt keine Hinweise darauf, dass daraus ein großes, hochprofitables Unternehmen wird“, sagte Jay Ritter, Finanzprofessor am Warrington College of Business der University of Florida zur CNN.

Zum Vergleich: Truth Social ist nur in den USA verfügbar und kämpft gegen sinkende Nutzerzahlen. Bewertet ist die Aktie nun aktuell mit 14 Milliarden Dollar. Reddit ging in der Vorwoche an die Börse, eine Social-Media-Plattform, die weltweit verfügbar ist und mehr als 430 Millionen erzielte nur einen Wert von 6,4 Milliarden Dollar. (stein)