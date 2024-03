Martin Ho startet durch und expandiert nach Dubai

Der Szenegastronom kündigt das Comeback des Dots Vienna an und gibt das Lokal im Leo Grand auf.

Zuletzt waren die Nachrichten rund um den Szenegastronomen Martin Ho eher negativer Natur gewesen: Aus für den Hidden Club, Verwirrung um Insolvenz der Pratersauna, Vorwürfe der Arbeiterkammer. Nun soll wieder ein anderer Wind wehen: Ho kündigte nach einem längeren Umbau das Comeback des Dots an – und expandiert mit dem Restaurantkonzept nach Dubai.

„Nach fast zwei Dekaden in Wien ist die Dots Group bereit, den bedeutenden Sprung in andere Märkte zu wagen“, heißt es in einer Aussendung. Ab 4. April will man im neuen Dots Vienna einen Vorgeschmack auf die internationalen Ambitionen geben. Es soll als Prototyp der künftigen internationalen Restaurants dienen.

Außerdem holt Ho für das neue Dots Vienna zwei internationale Asia-Köche nach Wien: als Executive Chef kommt Jorge Ortega, der in den Michelin-Restaurants Kabukiund Kaizen seine Ausbildung zum Sushimeister absolvierte, Sushimeister wird Ismael Pérez Choubiki, der ebenfalls im Kaizen tätig war, außerdem im Matsuhisa in Val-d’Isère.

Aus für Dots im Leo Grand

Auch ein neues Konzept wird angekündigt: Jacob Arabo und Martin Ho eröffnen im Frühsommer eine „Symbiose aus Store, Lounge und Gastronomie“ in der Innenstadt. Aus dem Hotel Leo Grand, wo Ho seit der Eröffnung des Hotels ein Dots-Lokal betrieb, zieht sich das Unternehmen mit 30. März zurück. (beba)