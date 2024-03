Wenn Israel über die Stränge schlägt und die USA die rote Linie ziehen

Die USA sind Israels verlässlichster Partner. Doch die Beziehungen waren immer wieder getrübt.

Die beiden Ex-Generäle, die im Pentagon über die Militärstrategie im Gazastreifen und ein Zukunftsszenario konferierten, sprachen eine gemeinsame Sprache. Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, hatte die US-Truppen in Iran und Afghanistan kommandiert und war darauf spezialisiert, den Aufstand islamistischer Milizen zu bekämpfen. Joav Gallant, sein Gegenüber als israelischer Verteidigungsminister, hat als Generalstabschef und Chef einer Spezialeinheit mehrere Gaza-Kriege ausgefochten.

Nach dem Zerwürfnis zwischen der Biden-Regierung und Benjamin Netanjahu wegen der jüngsten UN-Resolution betonte Austin: „Die USA sind der engste Freund Israels. Und das wird auch so bleiben.“ Er hat das Bekenntnis zum wichtigsten Verbündeten in Nahost vorausgeschickt, um die Kritik Washingtons an Israels Krieg im Gazastreifen auf den Punkt zu bringen: „Die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen ist heute viel zu hoch, und die humanitäre Hilfe ist viel zu gering.“

„Moralische Verpflichtung“