Das Paradies gibt es nicht: Wenn Reisen schiefgeht

Wolfgang Godai hat ein Buch über die Schattenseite des Reisens geschrieben. Man muss darin nicht alles ernst nehmen, es hilft aber für die eigene Planung.

Die entlarvende Frage kommt fast zum Schluss: „Ist Ihr Glas halb voll oder halb leer?“ „Halb leer“, antwortet Wolfgang Godai sofort. „Auch was das Leben betrifft.“ Nachsatz: „Ich bin kein extrem positiver Mensch. Aber ich kann viel über mich selbst lachen.“

Man hat die Antwort fast erwartet. Gerade weil er sie mit besonnener, fast heiterer Stimme gibt. Wolfgang Godai hat ein Reisebuch geschrieben. Eines, in das er die Erlebnisse von über 30 Jahren an privaten Reisen und als Reisejournalist in 166 Ländern gepackt hat. Nur ist das kein Sammelsurium an Anekdoten, wie schön es auf den ­Fidschis, Malediven, in Kambodscha oder China ist. Es ist ein Buch geballter Erzählungen, was alles schieflaufen kann. So viel, dass man sich manchmal fragt: Kann das wirklich alles sein?

Aber ja! Kann es. Und auf die Frage: „Glauben Sie, dass Sie einfach Pech gehabt haben, oder sind Sie schwierig beim Reisen?“, antwortet Godai: „Ich habe unglaubliches Glück gehabt, dass ich noch lebe und mir nicht viel mehr passiert ist.“