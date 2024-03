Orte des Friedens in Wien

Friedensbrücke, Friedensgarten, Friedensmuseum, Friedensglocke – warum diese Orte, Bauwerke und Gebäude in der Bundeshauptstadt so heißen, wie sie heißen. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Er ist in einer Brücke zu finden, einer Kirche, einem Platz, Museum, Garten und sogar in einer Glocke – der Begriff Friede. Jedes Mal mit einer unterschiedlichen Geschichte, die den meisten Menschen in Wien nicht bekannt sein dürfte, obwohl sie wahrscheinlich schon Dutzende Male an ihnen vorbeigegangen sind und diese auf Karten gesehen haben. Auf den Spuren des Begriffs Friede in Wien.