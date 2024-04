Das Märchen von der Kaufkrafterhaltung

Trotz hoher Lohnsteigerungen und üppiger Staatshilfen hat uns die hierzulande viel zu hohe Inflation beträchtlich ärmer gemacht. Höchste Zeit, wirklich gegenzusteuern.

Wir haben unsere Stellung als Spitzenreiter in der westeuropäischen Inflationsliga also auch im März souverän behauptet: Mit 4,2 Prozent lag die Teuerung in Österreich in diesem Monat laut Schnellschätzung der Statistik Austria fast doppelt so hoch wie im Europaschnitt. Und wie beim wichtigsten Handelspartner, Deutschland.

Eine blöde Geschichte für die Exportwirtschaft, wenn die Preise und damit auch die Kosten so davonziehen. Aber wenigstens sorgt die Regierung mit großzügig ausgeschütteten Hilfen dafür, dass uns – im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern – die Kaufkraft erhalten bleibt.