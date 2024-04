Die Anleger wurden in der abgelaufenen Woche durch eine Aussage aus Amerika etwas irritiert. Diesen drei Aktien aber konnte das letztlich nicht viel anhaben. Experten haben vielmehr ziemlich euphorisch die Kursziele angehoben.

Dass es in diesen lichten Höhen, in denen sich die Börsen zuletzt bewegten, auch einmal rumpeln kann, ist wenig verwunderlich und haben wir in den vergangenen Kolumnen schon thematisiert. Wie bei einer größeren Korrektur, von der jetzt noch nicht die Rede sein kann, ist es auch bei den Rumplern so, dass man vorab nicht weiß, wodurch sie ausgelöst werden. Der Rumpler am Ende dieser Woche wurde jedenfalls von Neel Kashkari verursacht. Er, Mitglied der US-Notenbank Fed, hatte nämlich mit einer wuchtigen Aussage zur Geldpolitik die Anleger geschockt. Es könnte, sagte er, möglicherweise heuer zu gar keiner Senkung des Leitzinses kommen, wenn der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate.

In den USA gaben die Leitindizes am Donnerstag um 1,23 bis 1,4 Prozent nach. In Europa dann am Freitag. Das ist logisch, weil die Märkte nach Zinssenkungen lechzen und diese auch zweckoptimistisch in die Kurse eingepreist haben. Vorerst also herrscht Irritierung, zumal die am Freitag publizierten US-Arbeitsmarktdaten über Erwarten stark ausfielen.

Die US-Wirtschaft läuft nun einmal gut, und die Inflation bleibt deutlich über zwei Prozent. Europa ist hier mit etwas anderen Vorzeichen unterwegs, weshalb der Leitzins früher gesenkt werden könnte. Aus Sicht der von der Agentur Bloomberg befragten Ökonomen wird die Europäische Zentralbank beginnend mit Juni den Einlagenzinssatz von den jetzigen vier Prozent vierteljährlich um einen Viertelprozentpunkt bis mindestens Ende 2025 senken, sodass er dann bei 2,25 Prozent läge. Das ist zumindest die Erwartung.

Jedenfalls bleibt die Zinspolitik auf absehbare Zeit das bestimmende Thema an den Börsen. Doch welche Aktien halten Experten vor diesem Hintergrund jetzt für attraktiv?