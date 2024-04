Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute ist Montag, 8. April 2024: Was Sie heute wissen sollten

Fortschritte bei Verhandlungen über Waffenruhe. In die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Hamas-Geiseln kommt offenbar Bewegung. Bei den Gesprächen in Kairo seien bei mehreren strittigen Punkten des zur Diskussion stehenden Abkommens „bedeutende Fortschritte“ erzielt worden, berichtete am Montag der staatsnahe ägyptischen Fernsehsender Al-Kahera News unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter Ägyptens. Die israelische Armee hat am Sonntag indes ihre Truppen aus der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens abgezogen. Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen in unserem Live-Bericht auf dem Laufenden.

Darf man sich über 30 Grad im April freuen? Es ist viel zu warm für diese Jahreszeit. Die Freude über Sonne und Wärme ist deshalb etwas gedämpft. Sehen Sie das auch so, wie Erich Kocina in seiner Montagsmorgenglosse?

Hält der Aufschwung bei Gold an? Bei der Commerzbank beobachtet man den aktuellen Auftrieb bei der Goldnotierung mit Skepsis und begründet dabei auch die Vorsicht. Mehr dazu.

Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika. Nordamerika steht heute eine totale Sonnenfinsternis bevor. Millionen Menschen in den USA, in Kanada und im Westen Mexikos werden am Nachmittag gegen 15.30 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 österreichischer Zeit) gebannt in den Himmel blicken, um das seltene Spektakel zu beobachten. Das Gebiet, von dem aus die vollständige Verdunkelung der Sonne zu sehen ist, ist rund 185 Kilometer breit, in ihm befinden sich unter anderem die US-Großstädte Dallas, Indianapolis und Buffalo. An den Niagarafällen werden Hunderttausende Eclipse-Touristen erwartet, berichtet unser Mitarbeiter Gerd Braune.

„Ozempic-Babies“: Wenn Diätmittel zu einer Schwangerschaft führen. Auf TikTok und in den US-Medien mehren sich die Berichte, dass Abnehm-Medikamente wie Ozempic zu ungeplanten Schwangerschaften führen. Was hat es damit auf sich?

Ukraine trifft mit Drohne Kuppel von AKW-Saporischschja. Der ukrainische Präsident macht Druck auf die USA, die blockierten Milliardenhilfen nicht länger zu blockieren. Zuvor hatten Treffer mutmaßlich ukrainischer Drohnen auf das AKW Saporischschja für Aufregung gesorgt. Die nukleare Sicherheit ist laut IAEA-Chef Grossi aber nicht gefährdet. Mehr dazu.

Verkleidung eines Triebwerks löst sich beim Start von Boeing-Maschine. Ein Flugzeug des Typs 737-800 der Southwest Airlines musste in der Luft umkehren. Ein Video zeigt, wie Flugzeugteile der Maschine im Wind flattern. Der Vorfall wird untersucht. Mehr dazu.

90 Tote bei Schiffsunglück vor Mosambik. Mehr als 90 Menschen sind bei einem Schiffsunglück vor der Küste Mosambiks ums Leben gekommen. Das zu einer Fähre umgebaute Fischerboot sei mit rund 130 Passagieren an Bord überladen gewesen, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. „Das Boot ist gesunken, weil es überladen und für den Transport von Passagieren ungeeignet war“, sagte der Staatssekretär der nördlichen Provinz Nampula, Jaime Neto. Mehr dazu.

Diese Woche im U-Ausschuss: Kickl, Hartinger-Klein, Kraker. Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ nimmt langsam an Fahrt auf. Nachdem ein massiver Zeugenschwund den Auftakt beeinträchtigt hatte, sind für die Fortsetzung kommende Woche nun doch einige prominente Auskunftspersonen zu erwarten: Unter anderem FPÖ-Obmann Herbert Kickl (Donnerstag), Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker und die ehemalige blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (beide am Mittwoch).

Gerichtsverfahren gegen Grosz wegen mutmaßlicher Söder-Beleidigung. Gegen den früheren BZÖ-Politiker Gerald Grosz ist vor dem Amtsgericht Deggendorf (Bayern) heute ab 9 Uhr eine Hauptverhandlung angesetzt. Es geht um einen Strafbefehl wegen Beleidigung, gegen den Grosz nach Angaben eines Gerichtssprechers Einspruch eingelegt hat. Es ist ein Verhandlungstag angesetzt.

Bleibt es so heiß? Das Wetter in Österreich präsentiert sich auch zu Wochenbeginn warm und föhnig. Nur zur Wochenmitte wird es etwas kühler, prognostizierte die Geosphere Austria. Am Montag bleiben hoher Luftdruck und eine südwestliche Strömung wetterbestimmend. Den Sonnenschein können dünne Wolkenfasern in höheren Schichten kaum trüben, hohe Konzentrationen von Saharastaub - vor allem in der Westhälfte - womöglich schon.

Heute ist der Internationale Tag der Roma und Sinti