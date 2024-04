Neue Konditorei in Wien: Süße Grüße aus Kiew

In ihrer neuen Konditorei Kashtan servieren Alexey Shkliaruk und Tetiana Kudatska neben Matcha-Cake und Snickers-Torte auch ukrainische Klassiker.

Sie ist so etwas wie ein kulinarisches Symbol der ukrainischen Hauptstadt: die Kiewer Torte oder Kyiv-Torte. Eine süße Bombe aus Baiser und Buttercreme, Schokolade und Nuss, die 1956 in der Karl-Marx-Süßwarenfabrik in Kiew erfunden wurde – der Legende nach wegen eines Missgeschicks – und von dort aus rasch in der gesamten Sowjetunion beliebt wurde.

Die Kyiv-Torte ist der Bestseller in der Konditorei, die Alexey Shkliaruk (23) gemeinsam mit seiner Partnerin Tetiana Kudatska (32) vor einem Monat in der Landstraßer Hauptstraße aufgesperrt hat. Sie heißt Kashtan, zu Deutsch: Kastanie, auch das eine Reminiszenz an die Heimat. Denn das Kastanienblatt ist nicht nur das Logo des Tortenklassikers – der im großen Stil mittlerweile von der Firma des ukrainischen Ex-Präsidenten Petro Poroschenko produziert wird –, es ist auch das Symbol Kiews, dessen Prachtallee Khreschatyk voller Kastanienbäume steht.