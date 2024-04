Vorturner der Nation

Wer springt für „Fit mit Philipp“ in die Bresche? Das ZiB-Duo Leitner & Bernhard oder Stermann & Grissemann? Oder doch die Wahlkämpfer für die Nationalratswahl?

Für Ersatz ist kurzfristig also gesorgt: Der ORF hat das Vakuum nach dem jähen Ende der populären Fitness-Serie „Fit mit Philipp“ mit den üblichen Verdächtigen gefüllt – mit ehemaligen Sportstars, beliebt aus Funk und Fernsehen und in Vielfachverwendung wie die Multitalente Armin Assinger und Hans Knauß.

Dazu böte sich noch Herbert Prohaska an, ausgestattet mit Schmäh und Mutterwitz. Der Ex-Austrianer spielt obendrein in der Ü65, gehört somit der primären Zielgruppe an und wäre womöglich auch Rapid-Fans wie Alexander Wrabetz vermittelbar – wobei der frühere ORF-Chef als Rapid-Boss vermutlich eine Präferenz für Hans Krankl hegt. Nur kracht und knackt es bei den Alt-Internationalen längst in den Gelenken – ein störendes Nebengeräusch beim Vorturnen. Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen. Für Tennisstar Dominic Thiem, gerade einmal 30, könnte eine Anschlusskarriere winken, sollte er den Schläger in die Ecke stellen.

Zunächst könnten ORF-Stars in die Bresche springen: das ZiB-Duo Tarek Leitner und Nadja Bernhard oder Stermann & Grissemann. Oder die Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl: Wahlkampf einmal anders. Wer bekommt die besten Haltungsnoten: Boxer Nehammer, Pingpong-Spieler Babler, Kletterer Kickl, Ex-Kicker Kogler oder Tennisspielerin Meinl-Reisinger?

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com