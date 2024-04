Europa steht im Wettbewerb mit China und den USA. Die Frage ist, ob wir es schaffen, ein Dreieck herzustellen, oder eingequetscht werden zwischen den beiden Mächten. Die Bipolarität muss in Richtung einer Multipolarität aufgebrochen werden. Auch Indien, der indopazifische Raum, Südamerika und Afrika werden künftig eine stärkere Rolle spielen. Die meisten haben Interesse an einer Weltordnung, in der Spielregeln gelten und nicht alles militärisch geregelt wird.