Mehr als 20 Konzerte: Hallein wird zur Festivalstadt

In Hallein geht im Mai das Musikfestival ­„10 Volt“ über die Bühne. ­Vorangestellt ist ein Artist-in-Residence-Programm, das Platz für neue Ideen und Konstellationen bietet.

Was wäre, wenn Musikerinnen und Musiker einen Ort hätten, um zusammenzukommen und ganz einfach ohne Druck ein paar Tage das zu machen, was sie am liebsten tun: gemeinsam musizieren.

Diese Vision stand hinter der Gründung des Festivals „10 Volt“, das am 10. und 11. Mai in seiner zweiten Auflage in Hallein über die Büh­ne gehen wird. Zuvor haben ab 6. Mai Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, an einer Artist-in-Residence in Hallein teilzuneh­men.

„Wir wollten eine Plattform schaffen, damit sich Musikerinnen und Musiker unterschiedlichster Genres austauschen und in angenehmer Atmosphäre gemeinsam arbeiten können. Das schafft Raum für Neues und Ungewöhnliches“, sagt Giovanna Fartacek, Obfrau des eigens für das Musikfestival „10 Volt“ gegründeten Vereins. Sie weiß, wovon sie spricht. Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Mario steht sie hinter dem erfolgreichen Duo „Mynth“, im Herbst hat sie als „Berglind“ ihr erstes Soloprojekt vorgestellt.