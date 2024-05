Wie Banken den Klimawandel antreiben

Geldspritze für fossile Projekte: Mit 6,9 Billionen US-Dollar unterstützen Banken Öl-, Gas- und Kohleprojekte weltweit. Österreichische Finanzinstitute spielen in dem Konzert mit, allerdings (angesichts der Gesamtvolumina) mit vergleichsweise leisen Tönen.

Keine Neu-Erschließungen von fossilen Lagerstätten, keine Investitionen von Kohle-Projekten ohne CO 2 -Absaugung, keine Verbrennermotoren ab 2025 und einen klimaneutralen Energiesektor ab 2040: So lauten vier von insgesamt 400 Bedingungen, die ein Erreichen der Pariser Klimaziele möglich machen – diese Annahmen hat jedenfalls die Internationale Energieagentur (IEA) einer Studie zugrunde gelegt, die im Mai 2021 veröffentlicht worden ist. Die IEA bezeichnet den Weg, der zum 1,5 Grad-Ziel führe, als „schmal“. Aber er sei gangbar.

Das war vor drei Jahren. Heute stellen Nicht-Regierungsorganisationen zwei Berichte vor, die ein anderes Bild zeichnen und jedenfalls darlegen, dass wir weit außerhalb dieses von der IEA skizzierten „schmalen Pfades“ unterwegs sind.

Mit Kohle und Klima-Chaos rechnen

Konkret geht es um die Reports „Still Banking on Coal“ und „Banking on Climate Chaos“, die von Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) entstanden sind. Letzterer legt dar, dass seit 2016 (also unmittelbar nach dem Beschluss des Pariser Klima-Abkommens im Dezember 2015) Bankgeschäfte im Ausmaß von nicht weniger als 7,9 Billionen US-Dollar abgeschlossen worden sind. Dies betrifft sowohl Kredite als auch die Platzierung von Wertpapieren; bilaterale Abschlüsse sind in der Auswertung nicht enthalten.

Bei „Banking on Climate Chaos“ sind in die Betrachtung die 60 größten Volumina einbezogen worden, die von Bank-Instituten an die fossilen Konzerne geflossen sind. Für den Report „Still Banking on Coal“ sind 600 Geldinstitute unter die Lupe genommen worden.

Bank-Institute aus sieben Ländern sind dafür überwiegend verantwortlich: 92 Prozent der Bank-Unterstützung gehen auf Institute zurück, deren Hauptsitz sich in China, USA, Japan, Kanada, Indien, Indonesien und Großbritannien befindet. Insgesamt geht es um 45 Öl-, Gas- und Kohle-Projekte. Von denen befinden sich 24 in Asien (Philippinen: 18, Indonesien: fünf, Papua-Neuguinea: eines), elf in Kanada und den USA, vier in Afrika, jeweils zwei in Australien, Europa und Südamerika.

Mehr als 200 Millionen Dollar aus Österreich

Allein im Kohle-Sektor sind in den vergangenen drei Jahren 470 Mrd. Dollar investiert worden. Im Jahr 2023 finanzierten Banken den fossilen Sektor mit 705 Mrd. Dollar – gut die Hälfte dieses Betrages wurde von den Energie-Konzernen für neue Projekt-Erschließungen aufgewandt.

Die Summen, um die es bei den Geschäftsbeziehungen zwischen österreichischen Geld-Instituten und fossilen Konzernen geht, sind weitaus geringer. Die Auswertung zeigt, dass das Gesamtvolumen der Geschäftsbeziehungen in den vergangenen drei Jahren mehr als 200 Millionen Dollar ausmacht. Betroffen sind die Erste Group und Raiffeisen. Sprecherinnen der beiden Bankinstitute bestätigten die Beträge nicht und verwiesen auf die Bestimmungen zum Bankgeheimnis. Die Höhe der Beträge wurde von den Bankinstituten weder bestätigt noch dementiert. Das Bestehen konkreter Geschäftsbeziehungen wurde nicht dementiert.

Seitens der Sprecherinnen wurde auf die bankinternen Regulierungen für diesen Bereich verwiesen. Bei der Erste Group heißt es, dass man sich beim „emissionsintensivsten Bereich der Energieerzeugung - nämlich dem Kohlesektor - das Ziel gesetzt habe, bis 2030 aus der Finanzierung auszusteigen.“ Kunden der Erste Group müssten „bis 2025 eine Strategie für ihren Kohleausstieg vorlegen“.

Und Raiffeisen erklärt, dass „sämtliche Kundenbeziehungen mit Kohlebezug der Kohle-Policy“ entspreche. Geltende Richtlinien verbieten Geschäfte mit Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen. Zudem müsse der Plan für einen „glaubwürdigen Kohleausstieg - mit lediglich vernachlässigbaren Restumsätzen - bis 2030“ vorgelegt werden.

Fridays bei der Hauptversammlung

Die beiden genannten Berichte wurden in Zusammenarbeit mehrerer NGOs erstellt: Rainforest Action Network (RAN), BankTrack, Center for Energy, Ecology, and Development, Indigenous Environmental Network (IEN), Oil Change International (OCI), Reclaim Finance, the Sierra Club und urgewald. Insbesondere bei der Daten-Recherche wurde mit dem niederländischen Forschungsinstitut Profundo kooperiert.

Kampagnen der NGOs haben in der Vergangenheit bewirkt, dass einige Investoren ihr Geld von Banken abgezogen hatten, die das fossile Business unterstützen. Dieses Divestment betreffe, so „urgewald“, mehr als 13 Milliarden Euro. Ihr Gelder umgeleitet hätten demnach der norwegische Pensionsfonds sowie die Versicherer Allianz, Axa, Generali und die Münchner Rück.

Unterdessen kritisiert Johanna Frühwald, Sprecherin der „Fridays for Future“ (FFF), die Erste Group: „Für Öl und Gas gibt es keinen Zeitrahmen, innerhalb dessen Kunden aussteigen sollen. Und es wird nicht unterschieden, ob ein Unternehmen sein Öl- & Gasgeschäft noch erweitern möchte.“ Im Visier steht insbesondere eine etwaige Unterstützung der OMV-Tochter Petrom, die ein Gasprojekt im Schwarzen Meer plant (Neptun Deep).

Insbesondere kritisiert FFF, dass unterschieden wird zwischen projektbezogener Finanzierung und nicht-projektbezogener. Frühwald, die angekündigt hat, an der Hauptversammlung der Bank teilnehmen zu wollen, fordert strengere Policies: „Die erfolgreichen Beispiele von anderen Banken zeigen: Wo ein Wille, da ein Weg. Die Erste Group muss sich entscheiden: Will sie Teil der Lösung sein, oder weiterhin das Problem finanzieren?”