Affäre Schilling: Freund, Feind, Jugendfreund

Ihre Gegner scheinen von einer bemerkenswerten Rachsucht getrieben, gespeist aus persönlichen und politischen Motiven. Das rechtfertigt Lena Schillings Verhalten freilich nicht.

Freund, Feind, Parteifreund passt in dem Fall nicht mehr. Denn die neuen Parteifreunde der Grünen, eine Partei, die Lena Schilling vor kurzem noch „gehasst“ hat, stehen mehr oder weniger geschlossen hinter ihr. Das Motto kommt einem von rechts bekannt vor: Jetzt erst recht, wir lassen uns keine(n) herausschießen. Bei den Grünen herrscht tatsächlich das Gefühl vor, Opfer einer gezielten Kampagne zu sein. Wenn schon nicht befeuert, dann zumindest wohlwollend begleitet von der SPÖ. So hat sich auch die Sebastian-Kurz-ÖVP gefühlt. Vielleicht werden sich die Grünen an Gernot Blümels „Laptop im Kinderwagen“ erinnern. Das hat so nie stattgefunden.

Es sind Lena Schillings Jugendfreunde, die ihr zum Verhängnis wurden. Jugendfreunde aus der linken Aktivistenszene. Wesentliche Protagonisten dieser Chat-Affäre haben ein Naheverhältnis zur SPÖ, zum linken Flügel der SPÖ. Also jenem, der Andreas Babler den Weg an die SPÖ-Spitze ebnete. Und bezeichnenderweise kommt der Entlastungszeuge, den die Grünen nun daherbrachten, auch aus der SPÖ, aus der traditionell linksten Bezirksorganisation der Wiener SPÖ, jener des Alsergrunds. Diese Bezirksgruppe versank vor ein paar Jahren in internem Streit.

Im Fall Schilling steht Aussage gegen Aussage. Was sich herausdestillieren lässt: Ihre vormaligen Freunde und nunmehrigen Feinde sind von einer bemerkenswerten Rachsucht getrieben. Diese speist sich offenbar aus persönlichen und politischen Motiven. Schillings Kandidatur für die Grünen wird als Verrat empfunden. Die Grünen gelten in diesen Kreisen als in der Koalition mit der ÖVP weichgespült.

Lena Schilling wiederum scheint es mit der Wahrheit nie ganz ernst genommen zu haben. Ihr Verhalten changierte zwischen opportunistisch und intrigant. Die Grünen erschienen ihr als die bessere Karriereoption.

Für diese gerät die Affäre Schilling zum Fiasko. Trotz all der Rechtfertigungen bleibt der Eindruck über: Man hat aus Imagegründen einfach auf ein bekanntes Gesicht gesetzt, sich nicht näher mit der Persönlichkeit und ihren handwerklichen Fähigkeiten auseinandergesetzt.

Auch für Medien könnte das Ganze Anlass zur Selbstreflexion sein: Zwei von ihnen größtenteils unkritisch hochgejazzte Klimaaktivistinnen offenbarten nun ihre problematischen Seiten, die eine charakterlich, die andere politisch: Lena Schilling und Greta Thunberg.