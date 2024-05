Ein Tracker auf dem gefiederten Rücken eines Scharlacharas: In „The Internet of Animals" erklärt Martin Wikelski seine Vision.

Ein Tracker auf dem gefiederten Rücken eines Scharlacharas: In „The Internet of Animals" erklärt Martin Wikelski seine Vision. Sergio Izquierdo

Die Daten, die Minisender an immer mehr Tieren zu Satelliten senden, warnen vor Naturkatastrophen und revolutionieren die Biologie. Das zeigt Martin Wikelski in seinem Buch „The Internet of Animals“.

Hansi wollte nicht weg. Erst spät, Mitte September, schloss sich der Jungstorch einigen Nachzüglern an und verließ sein ostdeutsches Brutgebiet. Aber während der Trupp nach Afrika flog, bog HL430, wie er damals noch in Forscherkreisen hieß, gen München ab – eine Route, die nach Kenntnis der Ornithologen noch kein Storch genommen hat. Von Bayern flog er mit artfremden Reihern direkt über die Alpen, was ebenso ungewöhnlich ist. Im Ötztal machte er kehrt und landete in Altötting, wo er sich aus Futtermangel selbst domestizierte: Eine Bäuerin (sie nannte ihn Hansi) verwöhnte ihn mit warmen Fußbädern und faschierter Schafsleber. Wenn sie aufs Füttern vergaß, klopfte er mit dem Schnabel an die Tür. Er kam später noch viel herum, bis sich in Äthiopien seine Spur verlor.