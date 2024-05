„Pura Vida“ – mehr als nur ein Lebensgefühl

Costa Rica: Mit seinen exotischen Landschaften, von dichten Dschungeln bis hin zu unberührten Küsten, ist dieses kleine Land in Mittelamerika ein wahres Juwel der Natur.

Ob als Ausdruck von Genuss und Freude, Glück, als sympathische Geste oder nur, um jemanden zu begrüßen: In Costa Rica ist „Pura Vida“ in aller Munde und fasst in zwei Worten zusammen, dass Sie auf dieser Reise das „pure Leben“ spüren werden. Vom Tortuguero-Nationalpark, einem grünen Paradies mit unglaublicher Tiervielfalt, über die einzigartige Naturkulisse des Vulkans Arenal mit üppigem Regenwald und Lavafeldern bis zum mystischen Monteverde-Nebelwald, werden Sie mit unbeschreiblichen Eindrücken und Erlebnissen überhäuft. An Bord der Star Clipper entführen wir Sie bei einem unvergesslichen Segeltörn entlang der Pazifikküste Costa Ricas bzw. Nicaraguas zu verzaubernden Buchten und verträumten Plätzen. Zum Abschluss lernen Sie die Hauptstadt San José kennen.

Reiseverlauf

Tag 1: Die Reise beginnt am Flughafen Wien. Via Amsterdam geht es nach San José.

Tag 2: Nach dem Frühstück brechen Sie auf in Richtung Tortuguero-Nationalpark. Nach Ihrer Ankunft am Pier fahren Sie mit einem Boot durch die Kanäle bis zur Manatus Lodge. Nach dem Mittagessen besuchen Sie das Dorf Tortuguero, mit dem Informationszentrum für grüne Schildkröten.

Faultiere sind die meditativen Bewohner des Dschungels, die in Zeitlupe durch das Blätterdach gleiten und eine Aura der Gelassenheit verbreiten. Shutterstock

Tag 3: Heute erkunden Sie die Umgebung auf einer Bootsfahrt entlang der kleinen Kanäle. Vom Boot aus können Sie Vögel, Affen, Faultiere, Krokodile und Kaimane entdecken. Außerdem bietet der Nationalpark einen Lebensraum für bedrohte Tierarten wie Seekühe, Krokodile, viele verschiedene Krustentiere und etwa 30 Arten von Süßwasserfischen, darunter Alligator-Fische, die als lebende Fossilien gelten.



Tag 4: Nach dem Frühstück geht es in Richtung Vulkan Arenal. In der nördlichen Region Costa Ricas gibt es ein außergewöhnliches Gebiet voller Flora, Fauna, Abenteuer und Kultur. Ihre nächste Unterkunft, das Tabacon Resort & Spa, befindet sich an den Hängen des Vulkans Arenal zwischen der Stadt La Fortuna und dem Arenal-See.

Der Vulkan Arenal ist ein aktiver Schichtvulkan, bekannt für seine beeindruckenden Eruptionen und heißen Thermalquellen. Shutterstock

Tag 5: Per Sky-Tram-Gondeln steigen Sie heute sanft in die Luft und genießen beeindruckende Ausblicke auf den Regenwald, den Arenal-Vulkan und den See. Ihr Guide erklärt Ihnen während der Gondelfahrt viel über die hiesige Flora und Fauna. Bei Ihrer anschließenden Wanderung erkunden Sie den Arenal-Nationalpark auch aus Vogelperspektive. Die Hängebrücken ermöglichen es den Besuchern, Vögel, Blumen und die üppige Vegetation des Primärwaldes aus nächster Nähe zu beobachten. Am Abend erwartet Sie ein besonderes Erlebnis – ein Dschungelkonzert.

Tag 6: Heute entdecken Sie das Geheimnis der goldenen Kaffeebohne. Während Ihres Besuchs am „Santuario Ecologico“, einem familiengeführten Naturschutzprojekt in Monteverde, erfahren Sie Wissenswertes über die Geschichte des Kaffees, die Ernte, seine Verarbeitung und das richtige Brühen. Im Anschluss checken Sie im Ocotea Boutique Hotel ein.

Zwischen den smaragdgrünen Blättern Mittelamerikas schwingt sich der farbenfrohe Tukan von Ast zu Ast. Shutterstock

Tag 7: Der heutige Tag widmet sich dem Monteverde-Nebelwald-Reservat, Heimat einer beeindruckenden Vielfalt von über 450 Vogelarten, darunter die weltweit größte Population des Quetzalvogels. Im Anschluss an die Wanderung fahren Sie nach Puerto Caldera, wo Sie an Bord der Star Clipper gehen.

Tag 8: Nächster Halt: die kleine geschäftige Hafenstadt Quepos! Von hier aus können Sie einen Ausflug in den Manuel-Antonio-Nationalpark unternehmen. Der Park liegt wenige Kilometer südlich der Ortschaft Quepos an der zentralen Pazifikküste. Tag 9: Den heutigen Tag verbringen Sie auf See. Eine ideale Möglichkeit, die Annehmlichkeiten Ihres Star-Clipper-Schiffes in vollen Zügen zu genießen.

Tag 10: Heute legen Sie in San Juan del Sur, ganz im Südwesten Nicaraguas, an. Der einstige Fischerort ist bekannt für seine wunderschönen Strände.

Tag 11: Genießen Sie das ruhige, warme Wasser in der Bucht von Culebra.

Die Star Clipper entführt Sie zu einem unvergesslichen Segeltörn. Das luxuriöse Segelschiff kombiniert Eleganz mit modernen Annehmlichkeiten. Beigestellt

Tag 12: Die Strände von Flamingo, Surf Side und Portreo eignen sich ideal für einen aus­gedehnten Spaziergang entlang der Pazifikküste. Tag 13: Nächster Halt: Isla Tortuga! Mit ihren puderweichen weißen Sandstränden, riesigen Kokosnusspalmen und kristallklarem, türkisfarbenem Wasser wird die Isla Torgua als die schönste Insel Costa Ricas angesehen.

Tag 14: Heute Vormittag heißt es Abschied nehmen von Ihrem Segelschiff. Nach der Ausschiffung in Puerto Caldera fahren Sie zurück in die Hauptstadt San José, wo Sie zusammen mit Ihrer Reiseleitung einen kurzen Stadtspaziergang unternehmen werden. Am Abend erwartet Sie ein ganz besonderes Abendessen in einem privaten Haus im bunten Stadtteil „Barrio Amon“.

Tag 15: Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung; am späteren Nachmittag werden Sie zum Flughafen gebracht, wo am Abend Ihr Rückflug via Paris startet.

Tag 16: Ankunft in Wien.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 26. 01. – 10. 02.2025

Doppelkabine ab 6890 Euro

Einzelkabine ab 9290 Euro 02. 03. – 17. 03.2025

Doppelkabine ab 6990 Euro

Einzelkabine ab 9490 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Amsterdam bzw. Paris

7 Nächte Rundreise in Hotels und Lodges der gehobenen Kategorie

2 Mittag- und 7 Abendessen während der Rundreise

Örtliche deutschsprachige Reiseleitung während der Rundreise

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte

7 Nächte Kreuzfahrt an Bord der Star Clipper ab/bis Puerto Caldera in der gebuchten Kabinenkategorie

Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Nachmittagssnack, À-la-carte-Abendessen, Mitternachtssnack, (Filter-)Kaffee, Tee, Wasser und Obst ganztags zur Selbstentnahme

50,– EUR Bordguthaben p. P.

Benutzung aller Bordeinrichtungen im Passagierbereich und freie Teilnahme am Bordunterhaltungsprogramm sowie Sportaktivitäten wie Wasserski, Windsurfen, Kajak, Schnorcheln, alle Hafengebühren

HIGHLIGHTS DER REISE Einzigartige Kombination aus Rundreise-Erlebnis und Segelkreuzfahrt

Artenreiche, exotische Tier- und Pflanzenwelt im Tortuguero-Nationalpark

Großartige Naturbeobachtungen beim Arenal, einem der aktivsten Vulkane der Welt

Mystischer Monteverde-Nebelwald

Costa-ricanische Gaumenfreuden

