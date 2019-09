Norbert Hofer: Das dritte Gesicht

Dass Norbert Hofer den Wahlkampf nicht allein bestreitet, war ausgemacht: Herbert Kickl sollte ihm als Co-Chef dienen. Die Gastauftritte von Heinz-Christian Strache waren eher unfreiwillig. Vor allem die juristischen.

Am Dienstagnachmittag, fünf Tage vor der Wahl, lernt die Öffentlichkeit ein weiteres Gesicht von Norbert Hofer kennen – neben dem freundlichen und dem von seinen Gegnern wahrgenommen unfreundlichen. Der FPÖ-Chef sitzt in seinem Büro und schaut besorgt in die Kamera. Der Blick ist ernst, er soll zur Lage passen. Es ist tatsächlich eine Ausnahmesituation – schon wieder. Dann beginnt Hofer die Erzählung, die im Wahlkampf schon so oft zu hören war: „Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Die Demokratie in unserer Heimat Österreich ist in ernsthafter Gefahr.“