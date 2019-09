Drozda tritt ab, Lindner oder Deutsch mögliche Nachfolger

Thomas Drozda am Wahlabend

Thomas Drozda geht als SPÖ-Bundesgeschäftsführer, will aber im Nationalrat und Kultursprecher bleiben. Zwei Nachfolger für ihn sind bereits im Gespräch.

Der erste Rücktritt ließ nicht lange auf sich warten. Keine 18 Stunden nachdem die erste Hochrechnung die Niederlage der SPÖ bei der Nationalratswahl aufzeigte - und damit das schlechteste rote Ergebnis bei einem bundesweiten Urnengang - verkündete Thomas Drozda seinen Abgang. „Ein Wahlergebnis wie gestern muss Konsequenzen haben“, sagte der bisherige SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Als mögliche Nachfolger Drozdas werden Christian Deutsch und Mario Lindner gehandelt. Das erfuhr „Die Presse“ am Montag aus SPÖ-Kreisen.

Ob die Entscheidung bereits in den Sitzungen der Parteigremien heute Nachmittag fällt, war vorerst offen.

Drozda sagte, er wolle mit diesem Schritt einen Reformprozess in Gang setzen. Druck, sich von seinem Posten zu verabschieden, habe er nicht verspürt, betonte der scheidende Bundesgeschäftsführer. Vielmehr sei die Lage folgende: Er habe heute, Montag früh, die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner über seinen Entschluss informiert. Die Spitzenkandidatin habe diesen zwar bedauert, aber angenommen.

Mandat „selbstverständlich“ annehmen

Ein völliger Abschied aus der Politik ist Drozdas Rückzug allerdings nicht; Sein Mandat im Nationalrat wird er „selbstverständlich“ annehmen, meinte er. Außerdem möchte er auch seine Tätigkeit als Kultur- und Mediensprecher weiter ausüben.

„Thomas Drozda hat mich heute Vormittag über seine persönliche Entscheidung informiert, sich als SPÖ-Bundesgeschäftsführer zurückzuziehen. Diese Entscheidung habe ich mit Bedauern zur Kenntnis genommen“, bestätigte am Vormittag Rendi-Wagner per Aussendung und bedankte sich für dessen „persönliches Engagement, sein Vertrauen und seine große Unterstützung“. Sie sei „froh und dankbar, dass er mir als Freund und Kollege sowie dem SPÖ-Parlamentsklub als Nationalratsabgeordneter mit seiner Erfahrung und Expertise erhalten bleibt“, meinte Rendi-Wagner weiter.

Wiener und Steirer als Nachfolger im Gespräch

Als Drozdas Nachfolger als Bundesgeschäftsführer werden bereits zwei Kandidaten gehandelt: Der eine, Deutsch (57), leitete die SPÖ-Kampagne für die Nationalratswahl und war einst Landesparteisekretär in Wien. Der andere, Lindner (37), ist Steirer, Gewerkschafter und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft "Sozialdemokratie und Homosexualität" in der SPÖ. In der vergangenen Legislaturperiode war er Gleichbehandlungssprecher im Nationalrat.

Kein Interesse an bundespolitischen Funktionen hat jedenfalls Steiermarks Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. „Die steirische SPÖ und ich persönlich stehen für einen zukunftsorientierten, eigenständigen und unabhängigen Kurs in der Sozialdemokratie", sagte er in einer „Kleinen Zeitung"-Diskussion.

