SPÖ: Grüner, linker oder doch dänischer?

(c) APA/HANS PUNZ

Die Roten sind im Dauertrauma. Nach der bitteren Niederlage beginnt die Neuausrichtung. Doch die Ideen gehen auseinander. Manche wollen „ein zweites Hainfeld“.

Wien. Die SPÖ machte am Wahlabend einen seltsam ratlosen Eindruck. Lächelnd im Angesicht der Katastrophe. Seit zwei Jahren befindet sich die Partei nun schon in einer Art Trauma-Stakkato – ohne Pause zum Verarbeiten: Auf den Wechsel in die Opposition folgten der verstolperte Abschied von Christian Kern, Neuwahlen und jetzt das historisch schlechteste Ergebnis. Eine echte Idee, wie man da wieder rauskommt? Gibt es bis jetzt nicht.