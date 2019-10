Jahresende bringt wirtschaftlichen Tiefpunkt

In der Bauwirtschaft sei die Stimmung noch "überwiegen positiv", so die Ökonomen. Bei der Sachgütererzeugung seien hingegen bereits Rückgänge zu vermelden.

Der Herbstprognose von Wifo und IHS zufolge gibt es eine wirtschaftliche Abschwächung, aber keine Rezession. 2020 dürfte die Arbeitslosigkeit wieder steigen.

Die weltweite Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten macht auch vor Österreich nicht halt. Daher wird sich das Wachstum weiter abschwächen, eine Rezession ist allerdings nicht in Sicht. Das ist das Ergebnis der Herbstprognose von Wifo und IHS, die am Freitagvormittag in Wien präsentiert wurde. In Zahlen ausgedrückt sagt das Wifo für heuer ein Wachstum von 1,7 Prozent und für 2020 ein Plus von 1,4 Prozent voraus. Gegenüber dem Frühjahr ist die Vorhersage für 2019 somit um 0,1 Prozentpunkte gesenkt worden. Die österreichische Wirtschaft wächst damit aber immer noch deutlich stärker als etwa jene Deutschlands, für die für heuer lediglich ein Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert wird.

Als Hauptgrund für die Abschwächung wird von den Ökonomen der zunehmend geringere Schwung der Weltkonjunktur genannt. „Der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der unsichere Ausgang der Brexit-Verhandlungen dämpfen international die Investitionsnachfrage“, heißt es in der Prognose. Das reduziere die globale Industrieproduktion – bei der die Talsohle auch noch nicht erreicht ist – und schlage sich so naturgemäß auch auf die heimischen Exporte nieder. Erhöhten sich diese im Vorjahr noch um 5,9 Prozent, wird für heuer nur mehr ein Plus von 2,3 Prozent erwartet.

Exporte bleiben Sorgenkind

Für die heimische Gesamtwirtschaft bedeutet dies, dass das Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres mit 0,3 Prozent so niedrig war wie zuletzt im Jahr 2015. Und auch für das zweite Halbjahr seien die Aussichten „verhalten“. Einige Indikatoren würden in der Sachgütererzeugung bereits auf einen Rückgang der Produktion hindeuten, während in der Bauwirtschaft und im Dienstleistungsbereich die Stimmung noch „überwiegend positiv“ ist. Gestützt wird die österreichische Volkswirtschaft derzeit vom privaten Konsum. Dieser ist aufgrund der „günstigen Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung“ nach wie vor stabil.

Den Tiefpunkt des aktuellen Konjunkturverlaufs sehen die Wirtschaftsforscher zu Jahresende 2019. Kommendes Jahr soll sich das Wachstum „im Einklang mit dem weltwirtschaftlichen Umfeld“ wieder stabilisieren, „insgesamt aber mäßig ausfallen“. Vor allem die Exporte bleiben das Sorgenkinder Ökonomen. Dass für 2019 in Summe ein höheres Wachstum als für 2020 vorhergesagt wird, hängt dabei mit dem starken Jahresbeginn zusammen.

Negative Trendwende

Auswirkungen hat das allmähliche Abflauen der Konjunktur laut der Prognose auf den Arbeitsmarkt. „Die Beschäftigungsdynamik verringerte sich in den ersten acht Monaten 2019 kontinuierlich“, heißt es in der Prognose. Die Trendwende sei daran zu erkenne, dass die Arbeitslosigkeit in gewissen Gruppen – etwa bei den Älteren ab 55 Jahren oder bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen – wieder steigt. 2020 wird nach Ansicht der Wirtschaftsforscher diese negative Trendwende auch den gesamten Arbeitsmarkt betreffen. Die Arbeitslosenquote dürfte wieder leicht ansteigen.

Positive Nachrichten haben die Ökonomen indes für den Finanzminister und die künftige Bundesregierung. So entwickelt sich die Finanzlage des Staates 2019 weiter positiv. Der Budget-Überschuss des Gesamtstaates (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger) werde heuer demnach auf 0,6 Prozent ansteigen. Durch die jüngsten Parlamentsbeschlüsse, wie etwa die Erhöhung der Pensionen und Senkung gewisser Sozialversicherungsbeiträge, werde das 2020 zwar wieder zum Teil aufgefressen. Aber auch im kommenden Jahr sollte der Staatshaushalt einen Überschuss von 0,4 Prozent des BIP aufweisen, heißt es.[PUJP6]