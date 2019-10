"Im Zentrum": SPÖ-Familienaufstellung, da und dort radikal

(c) Screenshot ORF

Die "radikale Erneuerung" der SPÖ war am Sonntag Thema im ORF. Kaum zu stoppen bei dieser Frage war Andreas Babler.

Es gab am Sonntagabend nicht nur einen Moment, in dem Andreas Babler, der seine Partei nicht selten kritisierende SPÖ-Bürgermeister von Traiskirchen, emotional wurde. Oft war es eine Reaktion auf Worte von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Etwa: Es sei ja nett, dass man in der SPÖ "Themen ansprechen" würde. Nur leider würden die Menschen der SPÖ nicht glauben, dass sie auch ihre Interessen durchsetze. Und bei der Formulierung "die Menschen da draußen" würde ihm "immer grausen, wenn er sie hört".