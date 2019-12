Neues ORF-Quiz: Oliver Polzer in der „Todeszone“ Vorabend

(c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Oliver, übernehmen sie: Das Studio von „Q1 Ein Hinweis ist falsch" erinnert ein wenig an ein Raumschiff

Der ORF lässt in seiner neuen Quizshow „Q1 - Ein Hinweis ist falsch" die Kandidaten paarweise in einem leeren Raumschiff antreten. Die Fragen wirken auf den ersten Blick einfach, haben es aber in sich.

Für Fernsehmacher trägt die Zeit zwischen 18 und 20.15 Uhr den Beinamen „Todeszone“: Die Leute kommen nach Hause, kochen, essen, reden vielleicht sogar miteinander. Nur wenige drehen den Fernseher auf. Darum läuft in der Zeit auch billiges Programm. Eingekaufte (alte) US-Sitcoms oder günstig produzierte Eigenware. Der ORF probiert es nun mit der Quizshow, „Q1 - Ein Hinweis ist falsch".