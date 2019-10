Philippa Strache verliert ihre Heimatpartei

Philippa Strache ist wilde Abgeordnete, Verdächtigte in der Spesenaffäre – und womöglich der Hebel für ihren Mann, um in die Politik zurückzukehren. Bis dahin muss sie in der letzten Reihe Platz nehmen.

Man darf vermuten, dass sich Philippa Strache gern in der ersten Reihe sieht – und dort saß sie in den vergangenen Jahren auch. Unter Applaus zog sie bei feierlichen Anlässen der FPÖ neben ihrem Ehemann und dem damaligen Parteichef, Heinz-Christian, in den Saal ein. Manchmal wurde sie auf die Bühne gerufen, immer war aber ein Sitz für sie reserviert. Das war auch am Mittwochnachmittag im Parlament so – allerdings in der letzten Reihe. Hinter den Sozialdemokraten, vierter Sessel von links, wurde Strache ein Platz zugeteilt.