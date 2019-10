Liederbuch-Affäre: Schützenhöfer mahnt Taten von Kunasek ein

Landeshauptmann Schützenhöfer erwartet vom steirischen FPÖ-Chef Kunasek Taten. Als möglichen Koalitionspartner nach der Wahl am 24. Novemver schloss er die Blauen aber nicht dezidiert aus.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Donnerstag betont, dass in der publik gewordenen „Liederbuch-Affäre" nun FPÖ-Chef Mario Kunasek "handeln muss". Als möglichen Koalitionspartner nach der Landtagswahl am 24. November schloss er die Freiheitlichen allerdings nicht dezidiert aus: "Es wäre hochmütig zu sagen, der oder der kommt nicht infrage. Wir werden sehen."

Er wisse nicht, welche Konsequenzen es bei der FPÖ geben werde (Generalsekretär Harald Vilimsky hatte von einer "Schmutzkübel-Kampagne wie bestellt" gesprochen, Kunasek hatte betont, derartige Inhalte „kategorisch“ abzulehnen), aber "es besteht Handlungsbedarf", sagte Schützenhöfer. Angesprochen auf eine mögliche Koalition meinte er, dass nun erst die Bevölkerung das Wort habe: "Dann sehen wir weiter." Jedenfalls würde die Affäre eine "Zusammenarbeit mit der FPÖ schwieriger machen". Er wisse allerdings auch nicht, wer nach der Wahl die handelnden Personen bei den Blauen sein werden.

Er selbst sei jedenfalls "fassungslos", wenn er solche Liedtexte sehe oder höre. Die steirische FPÖ befinde sich nun in einer schwierigen Situation, denn sie wüsste, dass das schadet, aber "sie wissen, was zu tun ist, und sie werden es auch tun", meinte er mit Überzeugung. Trotzdem habe er mit Kunasek aber weiterhin eine gute Gesprächsbasis.

Schickhofer: Koalition "kommt mit dieser FPÖ nicht infrage"

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) dagegen sprach sich klar gegen eine Koalition mit den steirischen Blauen aus: "Das kommt mit dieser FPÖ nicht infrage", sagte er am Donnerstag. Für ihn haben die Freiheitlichen "mit dieser Einstellung und Durchblutung" nichts in der Landesregierung verloren. Auch er meinte, dass Kunasek "umgehend Konsequenzen ziehen" müsse.

Die grüne Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl forderte Kunasek ihrerseits neuerlich zu Konsequenzen auf. Die FPÖ gehe immer gleich damit um, "wenn einer der ihren im braunen Eck erwischt wird" - sie versuche es mit einer Schuldumkehr statt klare Konsequenzen zu ziehen. Diese Vorgangsweise sei "peinlich und widerlich", meinte Krautwaschl. "Pseudo-Distanzierungen sind zu wenig."

Auf einen Blick Im Landtagswahlkampf in Niederösterreich 2018 wurde ein 300 Seiten starkes Liederbuch der Verbindung „Germania zu Wiener Neustadt“ publik, das unter anderem die Zeilen enthielt: „Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'“ Udo Landbauer, damals FPÖ-Spitzenkandidat und Mitglieder der Germania, beteuerte, von den Texten nichts gewusst zu haben, trat allerdings von allen politischen Funktionen zurück. Nachdem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen NS-Wiederbetätigung gegen vier Personen, die für die Zusammenstellung und Illustration der sichergestellten Liederbücher der Wiener Neustädter Burschenschaft verantwortlich zeichneten, im August eingestellt worden waren, kehrte Landbauer im Februar 2019 als Gemeinderat in die Wiener Neustädter Kommunalpolitik zurück. Er übernahm die Funktion des geschäftsführenden Obmanns des FPÖ-Landtagsklubs. Im September 2018 wurde Landbauer auch zum geschäftsführenden Landesparteiobmann bestellt. Am 30. Oktober 2019 berichtete nun die „Kronen Zeitung“ über ein Kompendium aus dem Besitz der Verbindung „Pennales Corps Austria zu Knittelfeld" bekannt, das neonazistische, antisemitische und österreichfeindliche Texte enthält. Mitglied der Burschenschaft ist der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordneter Wolfgang Zanger. Er will sich von dem Buch nicht distanzieren, denn: „Distanzieren kann ich mich nur von etwas, das ich selbst geschrieben, gesagt oder getan habe.“

