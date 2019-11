Türkis-Grün: Nur ja keine Große Koalition light

Den Grünen könnte das Rendezvous mit der Realität guttun.

Es gilt, Kompromisse zu schließen. Aber auch wieder nicht zu viele.

Wie sollen zwei ideologisch so unterschiedliche Parteien zusammenkommen? SPÖ und ÖVP hielten das in der Großen Koalition in der Regel so: Ich gebe dir was für deine Klientel (die Bauern etc.), du gibst mir was für meine Klientel (die Gewerkschaft etc.). Den Rest der Zeit waren Schwarz und Rot damit beschäftigt, die Projekte des anderen zu verhindern.



Das war die Stärke der bisherigen türkis-blauen Koalition: Egal, wie man zu den Projekten im Einzelnen stand – es gab ein Projekt. Eine Linie, ein Ziel. Der rot-schwarze Stillstand wurde überwunden. Was auch leichter war, da man in vielem ähnlich dachte – von der Steuer- über die Bildungs- bis zur Migrationspolitik.

Was also bei Türkis-Grün keinesfalls herauskommen sollte, ist eine Große Koalition light. Ich geb dir was für deine Klientel (die Bauern etc.), du gibst mir was für meine Klientel (die NGOs etc.)



Noch aber sind wir nicht in der in Routine erstarrten Erschöpfungsphase, sondern beide Parteien, jedenfalls die Führungen von ÖVP und Grünen, sind durchaus freudig bei der Sache und gewillt, das Wagnis einzugehen.

Für viele Grüne könnte diese Regierungsbeteiligung ein Schritt zum Erwachsenwerden sein (wir grüßen von dieser Stelle aus den Ultras-Sektor um Michel Reimon). Ein Rendezvous mit der Realität. Eine Abkehr von bisherigen Gewissheiten. Nicht mehr das eigene Ego, die eigene Ideologie steht im Vordergrund, sondern das Staatsganze.

Der Wählerwille ist relativ eindeutig. 2017, als die Migration das große Thema war, flogen die Grünen aus dem Parlament und die ÖVP eroberte Platz eins. Nun kam als dominantes Thema das Klima hinzu – und die Grünen kehrten fulminant in den Nationalrat zurück. Die ÖVP gewann noch einmal dazu – wohl nicht wegen ihrer Klimapolitik, sondern wegen des nach wie vor vorhandenen Migrationsthemas und ihres Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, der dieses glaubwürdig verkörpert.



Vereinfacht gesagt: In der Migrationsfrage muss die ÖVP ihre Linie halten, in der Klimapolitik auf die Grünen hören. Kompromisse in der Zuwanderungsfrage sind nicht möglich. Wenn, dann beim Thema Integration. Hier verstärkte Anstrengungen zu unternehmen – gemäß dem Konzept Fordern und Fördern –, wäre auch im Sinn aller Beteiligten.

Sonst wird diese Regierung natürlich von vielen Kompromissen getragen werden (müssen). Man muss nur darauf achten, dass es nicht so endet wie seinerzeit bei Schwarz-Rot. Als GroKo-light, wie gesagt, hätte dieses Projekt seinen „Charme“, wie das beim Erstversuch um 2003 genannt wurde, verspielt.



Dennoch hat man den Eindruck, dass man dieses Mal weiter ist als damals. Die Grünen wirken weniger hineingetrieben in das Vorhaben, sondern sind pro-aktiver mit dabei. Dass Regieren nicht wehtut, hat sich angesichts der zahlreichen Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern auch bereits bis weit in die Basis durchgesprochen.

Und doch erstaunt es, wie professionell, ja freundlich die Grünen auf die ÖVP in den vergangenen Wochen zugegangen sind. Im Wahlkampf und auch in der Regierungsperiode davor wirkte es mitunter so, als sei Kurz für viele Grüne schlimmer als Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer und Herbert Kickl zusammen.



Und auch Kurz scheint persönlichen Gefallen an diesem Versuch gefunden zu haben. Für den Spieler Wolfgang Schüssel war das immer eine Option: Geht es – gut. Geht es nicht, geht es auch anders. Kurz hat da schon mehr Herzblut investiert. Und die internationalen Schlagzeilen im Fall des Falles würden ihm freilich auch sehr gut gefallen.