Mehr Medizin-Studienplätze? Warum die Landeshauptleute unrecht haben

Trotz hoher Ärztedichte und überdurchschnittlich vieler Absolventen sollen die Studienplätze aufgestockt werden. Dahinter steckt eine einfache Rechnung.

Johanna Mikl-Leitner hat es also geschafft. Obwohl anfangs nicht alle Landeshauptleute von der Forderung nach einer „deutlichen Erhöhung“ der Medizin-Studienplätze begeistert waren, fiel der Beschluss am Ende einstimmig. Ganz offensichtlich konnte sie Niederösterreichs Landeshauptfrau, die sich schon vor Monaten für eine Verdoppelung der derzeit 1680 Plätze ausgesprochen hatte, doch noch von den Vorteilen überzeugen.



Was auf den ersten Blick überrascht, hat doch die OECD erst einen Tag vor der Landeshauptleutekonferenz am Freitag ihre Studie „Gesundheit auf einen Blick 2019“ präsentiert, wonach Österreich im internationalen Vergleich – zum wiederholten Mal – eine sehr hohe Ärztedichte sowie eine überdurchschnittliche Zahl an Medizinabsolventen aufweist.