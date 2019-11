„Queen of Drags“ ist vor allem eins: konventionell

Im Vorfeld wurde Heidi Klums neue ProSieben-Castingshow „Queen of Drags“ heftig kritisiert – von Dragqueens selbst. Zur den Juroren gehört auch Conchita.

Darf eine heterosexuelle Frau eine Show über Dragqueens moderieren? Noch bevor die neue ProSieben-Castingshow „Queen of Drags“ am Donnerstagabend zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, gab es Kritik, vor allem aus der Schwulen-Community – denn ausgerechnet „Germany's Next Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum ist Gastgeberin der Sendung. In einer Petition äußerten Dragqueens die Sorge, dass Drag nicht als selbstverständliche Kunstform präsentiert werde, sondern vor allem Klischee vorgeführt würden – noch dazu von einer weißen Heterofrau.