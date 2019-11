Passwort schützt besser als Fingerabdruck

Die Strafverfolgungsbehörden sorgen mit Überraschungsbesuchen für den Stoff der politischen Diskussion. Worum geht es dabei?

Wien. Das innenpolitische Geschehen dieser Woche war weniger von den anstehenden Koalitionsverhandlungen dominiert als von spektakulären Aktionen zur Aufklärung von Straftaten: Neue Hausdurchsuchungen in der Casinos-Affäre waren das bestimmende Thema. Aber was sind Hausdurchsuchungen, wie laufen sie ab, was darf die Polizei dabei untersuchen und mitnehmen? Sechs Fragen und Antworten für den Durchblick.