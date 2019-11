Warum wir uns selbst im Weg stehen

Viele unserer Wünsche bleiben unerfüllt, weil ihnen unser eigenes Unterbewusstsein im Weg steht. Durch visuelle Vorstellungskraft kann die Selbstsabotage jedoch überwunden werden, wie Beispiele aus dem Spitzensport zeigen.

Wie sich in einer endlos anmutenden Masse an Online-Foren und Ratgebern zeigt, sind Erfolg und Zufriedenheit für den modernen Menschen alles andere als eine leicht erfüllbare Aufgabe geworden. In unterschiedlichsten Nuancen lässt sich dort nachlesen, wie schwer es den meisten heute fällt, mit dem eigenen Leben - ob im Job, der Beziehung oder im Freundeskreis - zufrieden zu sein. Auffallend oft wird dort das eigene Ich als zentraler Stolperstein am Weg zum Glück erwähnt: Denn mitunter sind wir selbst diejenigen, die unseren Wünschen und Träumen am meisten im Weg stehen.